北大学生涉嫌弑母案：高中同学称嫌犯很有主见 不会被母亲控制

涉嫌弑母的北大学生吴谢宇本月21日被捕的消息传出后，有嫌犯的高中同学在接受中国媒体采访时揭露，嫌犯很有主见，也不会被母亲控制。

据中国红星新闻昨天（26日）报道，曾是吴谢宇高中同学的于丽（化名）说，曾在吴谢宇弑母前三个月，吴谢宇还主动在QQ上找于丽聊天。

报道称，2015年6月底，吴谢宇开始购买了刀具等物品。同年7月11日，吴谢宇在福建家中杀害了母亲谢天琴。

看到媒体报出的吴谢宇弑母时间线，于丽背后发凉，2015年3月，吴谢宇曾在QQ上找她，咨询她备考美国留学GRE考试的事情。谁知3个月后，吴谢宇便在家中杀害了母亲。

于丽与吴谢宇关系不错，2014年7月至8月，她还曾去北京找吴谢宇玩儿。那一次见到吴谢宇，于丽回忆，“和高中一摸一样，可能锻炼得更精瘦点，但发型和衣服都还是高中时的样子。”吴谢宇带她在北大校园里游玩，“当时觉得他挺‘直男’的，我俩逛校园，穿着裙子高跟鞋，他会骑车，很快就到前面去了，我提着裙子后面追。”

于丽说，印象中的吴谢宇是个阳光男孩。让她印象最深的一件事是，每逢同学生日或者节日，吴谢宇会一个个单独给同学发送祝福信息，“而且不是群发，每条信息打头都带着同学们的名字。”于丽回忆，吴谢宇弑母事件刚刚发生时，全班同学都不愿意相信，大家都在群里讨论，“很震惊，就神一样的人物崩塌了。”

曾有不少网友揣测，吴谢宇弑母是受不了母亲的强势控制。于丽认为并不是这样，说：“他很有主见，绝不是一个被母亲操控的人。”在于丽看来，吴谢宇做事极有自己的计划，“比如他母亲要求他今晚看完这篇课文做个配套练习，但他一个月前自己就通读了全书，做遍了所有可能涉及的题，也找了各种课外书了解了文中的背景。”

于丽回忆，高中时，吴谢宇曾以母亲为骄傲，“他妈妈是历史老师，记得第一次提起的时候他还蛮骄傲的。”

于丽回忆，吴谢宇是一个非常自律的人，“他如果打算把重心放在学习上，就绝对不会早恋。”

有网络传言吴谢宇是同性恋者，于丽认为不可能。据她观察，吴谢宇曾经暗恋过高中班上的女生，“这个女生是个芭比娃娃型的美女。” 但整个高中阶段，吴谢宇并没有谈过恋爱。于丽告诉红星新闻，直到大二去北京见吴谢宇那次，他依然提到，自己还没有女朋友。

于丽说，她甚至曾以为吴谢宇厌恶女生。此前曾有报道吴谢宇交往过一个性从业者的女友，并提出过求婚，这是让于丽非常不能理解的地方，“这是我最想不通的地方，我以为他厌女症。”于丽回忆，曾经吴谢宇说过“女人和成就比起来不算什么，女人不在我的人生计划内。”

直到2014年于丽去北京找吴谢宇玩时，她觉得吴谢宇的这个想法依然没有变过，“至少在2014年我去找他的时候他还是一心向学的，别人去找他玩都要被按着一起自习，读博做学术才是他想要的。”

从曾经学校的骄傲，到现在，于丽说吴谢宇成为了“学校的痛”。

同学们私下还是会偶尔谈论起这个曾经“大神”一样的人，“他的英语口语极好，是可以倒背《I have a dream》那种级别的人，而且这么多年他除了学习也没有打过工，我们都以为他早就逃出国了。”