未偿还逾4000万人民币债务 中国地方官被网民称为老赖

中国一名地方官员被曝出未履行法院判决的还款义务超过4000万元（人民币，下同，约809万新元），被最高人民法院中国执行信息公开网列为失信被执行人。这项信息在网上公布，而这名官员也被网民在贴文中称为“老赖”。

据中国上游新闻报道，4月14日，网络上出现了一篇名为《副县长老赖，欠款五千万》的帖子，直指现任西部某县县委常委、副县长代大鹏（西部某县官方网站显示为戴大鹏），仅在最高人民法院中国执行信息公开网公布的25条失信记录中，就有4070万元执行金额未履行。其债权人不仅有新县农商行、中原银行、建设银行等，还有多笔个人借贷记录。“无论是从涉案金额还是案件数量来看，其影响之恶劣，令人发指。”

报道称，最高人民法院公布的失信被执行人名单中，确有一名为“代大鹏”的失信被执行人，其名下未履行判决条数共有25条，涉案金额为4144万元，失信被执行人行为具体情形为“有履行能力而拒不履行生效法律文书确定义务”。

上游新闻在对比河南省信阳市中院的“老赖公告”以及官方媒体信息发现，现任西部某县副县长戴大鹏，与失信被执行人、老赖代大鹏的相关信息高度相似。

4月24日，代大鹏的父亲代宏南回应上游新闻记者时表示，儿子代大鹏确有另一个姓名叫“戴大鹏”，所欠4144万元债务也的确存在，“法院已经判了，执行与否是法院的事。”代宏南同时表示，自己已就有网民发帖披露代大鹏成老赖一事，向公安机关报案，相关举报网帖已经被删除。

26日，河南省信阳市中级人民法院新闻发言人金波指出，该院已经关注到上述情况并进行了调查。目前已经确认中国执行信息公开网上公布的代大鹏未履行判决情况属实，不存在数据不同步的情况。信阳中院正在对相关情况进行研究，将在适当的时候对代大鹏未履行判决的情况进行发布。