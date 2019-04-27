中国人社部：今年实现至少1亿人领取电子社保卡

中国人社部信息中心有关负责人前天（25日）说，今年要在所有地市实现签发应用全国统一标准的电子社保卡，至少1亿人领取电子社保卡，所有地市均开通移动支付服务。

据中国央视新闻今天报道，《关于全面开展电子社会保障卡应用工作的通知》近日印发。

人社部公开的数据显示，截至目前，社会保障卡持卡人数已达12.5亿人，覆盖89.6%的人口。随着信息技术发展，社保卡持卡人在互联网上快速、便捷享受人社服务的需求也愈加迫切。因此，将社保卡赋予“网卡”形态，正是印发《通知》的总体考虑。

《通知》要求，2019年，要在所有地市实现签发应用全国统一标准的电子社保卡，不低于10%的持卡人(即至少1亿人)领取电子社保卡，所有地市均开通移动支付服务；2020年，不低于25%的持卡人领取电子社保卡，完成地方模式向全国社保卡服务平台统一支付结算模式的切换；2021年，形成实体社保卡与电子社保卡广泛协同并用的线上线下“一卡通”服务管理模式。

电子社保卡是社保卡的线上形态，与实体社保卡一样，是持卡人线上享受人社服务及其他民生服务的电子凭证和结算工具，可以代替实体社保卡在互联网上实现身份认证，与实体社保卡一一对应、唯一映射、状态相同、功能相通。

申领电子社保卡，能够在互联网上查询社保参保信息、就业人才服务信息、个人就业信息、职业培训信息、职业资格信息、职业技能等级信息、创业担保贷款扶持信息等；还能申办线上业务，包括就业创业服务、社保服务、劳动用工服务、人才服务、调解仲裁服务等多类业务，可以在网上完成申办。

电子社保卡还可用于政务门户网站的快速注册和登录，例如在国家或省的政务服务平台、人社部门公共服务网站等登录页，可以用电子社保卡扫二维码实现快速注册和登录。

此外，电子社保卡同时具有移动支付功能，可用于线上参保缴费、考试缴费、培训缴费、医疗费结算等。许多城市已通过电子社保卡开通了就医购药服务功能，在就医时出示手机端电子社保卡，看病后不用排队就可直接线上结算，或者在购药时完成扫码支付。

以上各项服务将结合各地的工作进度逐步开通。社保类功能也将在全国统一的社会保险公共服务平台门户上线。

除了在人社业务领域应用外，电子社保卡还能用于支持相关民生服务。

一是向政务服务领域开放，支持各级政务大厅、政务门户网站、政务APP（应用程序）等使用电子社保卡，实现身份认证和快速登录。支持医保移动支付（门诊、购药、住院）等就医一卡通应用。

二是向智慧城市服务拓展，发挥电子社保卡身份凭证功能，与交通出行、公用事业、小额支付等场景结合，推进在入园、入馆、出行等方面的应用。

三是向金融服务开放，提供电子社保卡缴费支付服务，实现相关民生缴费和待遇发放，探索社保卡银行账户线上应用、银行账户身份核验、信用服务等方面合作。

人社部强调，电子社保卡应用推进工作中，部、省、市三级分工明确、协同联动，自上而下形成合力、共同推进，充分发挥社保卡全国一盘棋、一张网的核心优势，共同完成工作目标。