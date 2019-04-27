证监会回应放宽IPO传闻：政策未调整 审核进度服从质量

中国证监会今天（27日）对关于证监会将放宽IPO审核要求的市场传闻进行回应。证监会表示，近来，证监会坚持新股常态化发行，严格按照现行法律法规规章，对主板、中小板、创业板首发企业进行审核，审核政策没有新的调整，主要从公司治理、规范运行、信息披露等多个维度对首发企业严格把关，从源头上提高上市公司质量。审核进度服从质量。

据中国《新京报》报道，证监会表示，下一步将充分发挥资本市场配置资源的重要作用，继续保持新股常态化发行，严把资本市场入口关，增加市场可预期性，更好服务实体经济高质量发展。

4月25日，一份证监会会议纪要在投行人士间流传，该纪要显示，证监会将放宽IPO盈利要求，明确发行审核中不存在5000万、8000万等隐形标准，放宽对企业业绩波动的要求，不再强调连续增长；加快IPO、再融资审核速度，确保每周至少4家IPO企业批文。

证监会在回应中强调审核政策没有新的调整，但对于会议纪要的真实性，证监会没有作出直接否认。

在券商流传的会议纪要中，监管领导要求，科创板是现阶段工作的重中之重，应当进一步加强与上交所的协作力度。在具体审核中，一方面强调审核速度，另一方面速度服从于质量。科创板审核应当以信息披露为核心，严把信息披露质量关，在审核中抓大方向。同时，监管领导要求上市公司应当能够反映国家整体经济情况，对于非传统制造业企业要进一步加强包容性。

今年以来，IPO发审速度加快，过会率大幅提高。Choice数据显示，截至4月27日，今年证监会发审委共审核了29家企业的IPO申请，其中24家顺利过会，仅四家被否，一家暂缓表决，IPO发审通过率达到了82.75%。相较去年同期，IPO发审通过率45.68%，未通过34家，未通过率41.98%，五家暂缓表决，五家取消审核。