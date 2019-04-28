75所中国教育部直属高校公布今年预算 清华大学297亿居首位

据北京青年报报道，截至昨晚（27日），中国75所教育部直属高校都在各自的信息公开网站上公布了2019年财务预算。

清华大学依然以近300亿元的预算遥遥领先于其他高校，不仅比去年增加了27亿元，而且比今年排在第二名的浙江大学多出100亿元。

清华大学今年的年度预算数高达297.21亿元，而排在第二的浙江大学为191.77亿元，二者之差高达百亿元。与清华大学常年预算稳居第一不同，北京大学去年从常年排名第二的位置猛跌到第六名，年度预算也从前年的193.45亿元减至125.54亿元，不过今年，北大的排名回升到了第三，预算增加到了190.07亿元。

此外，去年预算超百亿元的同济大学，今年预算回落到了百亿元以下；但今年预算超百亿元的高校新增了两所，都是来自华中地区的名校：华中科技大学和武汉大学。这使得预算超百亿元的高校从近年的7所增至8所，包括清华大学297.21亿元，浙江大学191.77亿元，北京大学190.07亿元，中山大学175.17亿元，上海交通大学156.32亿元，复旦大学125.09亿元，华中科技大学106.98亿元，武汉大学106.44亿元。

总体上看，东部院校的预算远高于西部院校、理工科院校的预算远高于文科院校的趋势没有改变。