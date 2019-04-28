中国人姓名大数据报告：“父姓加母姓”起名现象悄然兴起

据澎湃新闻报道，近日发布的《2019姓名全景报告-中国人起名质量首次量化揭示》（简称“报告”）显示，“10后”名字的性别区分度正越来越泾渭分明，“男起女名”和“女起男名”比例都有所下降。此外，2014年以来，新生儿尝试“新复姓”（父姓+母姓）的比例也有所增长。

“近些年，我们还可以看到一个新的现象在悄然快速兴起——名字为父姓加母姓。这是一个体现女性地位提高、性别公平的现象。” 主导该报告大数据分析的“起名通”创始人张襦心介绍，“父姓+母姓”这种“新复姓”起名方式是报告关注的内容之一。

报告显示，2014年到2017年，新生儿尝试“新复姓”的比例快速增长，四年即实现了翻倍，男宝宝达到了2.51%。女宝宝也上升到了1.73%。

地域方面，“新复姓”走在最前面的是云南。京津冀、东三省、山东、河南这些区域，尝试比例则多年低于全国均值。

针对新复姓，报告还发现了两个特别现象。

首先，男孩新复姓比例一直明显高于女孩，但两者的比例差距在持续缩小。报告认为这反映了部分家长的意识里，“重男轻女”的观念仍然存在，但是程度在减轻。

其次，2014年-2017年，新复姓比例都在节节攀升，但到了2018年，无论男孩还是女孩，新复姓比例双双下降。报告认为该现象与生育政策的变化有关：随着二孩政策全面放开，一些心态开放的家庭开始让其中一个孩子直接随妈妈的姓，从而导致新复姓的比例不升反降。