联合国秘书长：绿色经济是未来

联合国秘书长古特雷斯周六在北京“一带一路”国际合作高峰论坛上发表讲话表示，绿色经济是未来。他表示，“为了改变我们的世界，我们需要包容和可持续的增长”，“一带一路倡议是一个绝对重要的工具”。

据法广报道，古特雷斯周六（27日）在峰会的主题讲话中表示，对气候危机深感忧虑，他认为，“我们仍然缺乏全球政治意愿来采取必要的转型措施，以便在为时已晚之前扭转这些趋势。”

古特雷斯表示，“我们可以赢得这场比赛，让我们的星球保持在适宜人类居住和健康的轨道上。但这需要根据符合气候变化《巴黎协定》和2030年议程的解决方案采取行动”。他非常欢迎论坛关注绿色和可持续发展，并保证，“在这一领域，联合国将尽一切可能帮助一带一路倡议取得成功”。

古特雷斯说：“气候危机威胁着数十年的进步，并危及我们实现包容性和可持续发展的所有计划。如果我们想将温度上升限制在1.5摄氏度并避免气候变化的最严重影响，我们只有12年的时间。简而言之，我们需要绿色发展。我们需要可持续发展。我们现在就需要它。”

古特雷斯强调：“我们可以赢得这场比赛，让我们的星球保持在适宜人类居住和健康的轨道上。但这需要根据符合气候变化《巴黎协定》和2030年议程的解决方案采取行动。”他邀请各国领导人出席他将于9月23日在纽约召开的气候行动峰会，并呼吁他们提出具体、切合实际的计划，以便在2020年之前加强他们的国家自主贡献。

古特雷斯指出，这些计划必须表明如何在未来十年内将温室气体排放量减少45％，并通过强有力的减缓和适应措施，到2050年实现全球净零排放。

他要求世界各地的领导人采用反映真实排放成本的碳定价，结束对化石燃料的补贴，在2020年以后不再建设新的燃煤电厂。在这方面，他对中国和欧盟这两个最大的碳排放交易系统表示肯定。

古特雷斯表示，中国新的可再生能源工作岗位数量现在超过了石油和天然气行业。2017年，中国在可再生能源方面的投资超过1250亿美元，比上一年增长了25％。他表示不会忘记在去年年底于波兰卡托维兹举行的联合国气候大会上，中国在构建桥梁和促成协议方面发挥了绝对重要的作用，为《巴黎协定》行动计划的通过做出了重要贡献。

古特雷斯指出，据估计，到2050年将需要的全球基础设施中约有75％尚未建成，而现有的基础设施必须具备气候适应能力。他说：“这就是为什么一带一路倡议以其庞大的投资量是一个我们不能错过的机会，它可以推动我们的世界走向绿色未来，帮助各国以可持续的和公平的新基础设施推动适应气候变化，并过渡到低碳、以非化石能源为基础的清洁能源道路。”