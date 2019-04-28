韩国瑜现身挺韩大会 韩粉疯狂呼选总统

由资深韩粉陈清茂在高雄凤山举办的“欢乐感受新台湾”誓师大会，原先说不适合出席的高雄市长韩国瑜昨晚（27日）意外现身，让现场气氛炒到最高点，现场韩粉不断喊“总统好”，韩最后带领现众齐呼“台湾安全、人民有钱”口号。对此，有评论指出，昨晚台下民众情绪沸腾，似再为韩流燃起熊熊烈火。

据中时电子报报道，韩国瑜昨意外现身誓师大会，并提出包括明年1月11日总统大选，是真正的中华民国生死保卫战、追求美好的生活、杜绝贫困生活的一场选举、明年选举要告诉全世界，要打开心胸跟全世界做朋友，不要再闭国锁国等。他也希望大家再给他一点时间，“有些话我不好讲，因为我跟高雄市民有约定，但请你们务必给我一点时间，明年1月11日一定会站起来，谢谢大家，再给我一些时间，很快就会知道答案了”。

据中评社报道，昨晚韩国瑜抵达现场时，工作人员手拉手围成人墙，几乎重现去年造势大会的强度。此外，当韩国瑜到达后，韩粉情绪沸腾到最高点，包围韩座车，现场一度混乱。最终众人高喊“韩国瑜选总统、救台湾”的声浪下，韩步出座车往舞台区移动。

评论认为，韩国瑜现身韩粉力拱2020大选的晚会上，恐引发舆论热议与蓝绿攻防，似乎也再次让韩流燃起熊熊烈火。