老婆回家 炫耀体力 女儿庆生 郭台铭深夜发文感谢妻子支持

鸿海董事长郭台铭28日凌晨在Facebook页面发文，表示自己周末做了三件“很棒的事情”，并感谢妻子对自己的支持。

早前宣布将参加2020台湾总统选举国民党初选的郭台铭在文中开头就强调，周末做的三件事“选举无关”。

他在文中先炫耀自己身体健康，体力充沛，称爬山时赢了与自己相差35岁的年轻人，并表示“虽然每天工作14个小时，还是体力充沛，一尾活龙”。间接打消外界对于自己是否年龄偏大，参选总统体力会否不支的疑虑。

接着郭台铭指出第二件事是“带妈妈出去走走，透透气”。他坦言，虽然许多人劝自己别再提妈祖，以免引来批评，但自己“倒是无所谓”，他表示，“因为我在妈祖庙出生的，今天妈祖诞辰，和妈妈讲到小时候妈祖生日，我们就等着吃拜拜的小事，陪妈妈讲古很幸福”，再次强调自己对妈祖的敬畏与渊源和对母亲的孝心。

第三，郭台铭表示早前因反对自己参选总统而“离家出走”的妻子也回家，一起为小女儿过生日。他也在文中附上自己与妻子女儿一同庆生的背面照。

他在文中称：“很多话不太容易说出口，但真心如明月，如今我的决定，我想她（妻子曾馨莹）选择用理解的方式支持了我”。郭台铭也透露，自己除了感谢妻子的支持，在孩子的生日时也许下了“愿两岸和平，国家富强，人民康乐，所有的孩子都能无忧无虑，平安长大，出人头地。”的心愿。

据台湾媒体报道，曾馨莹26下午从日本京都散心完毕，返回台湾。