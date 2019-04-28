蔡英文参与废核游行 被批打脸自己

2019废核大游行27日举行，执政后从未参加街头活动的总统蔡英文也参与游行活动，更手牵两个小朋友，在公民大队中走了约半小时。

对此，国民党文传会副主委洪孟楷表示，当家上街游行？蔡英文用行动昭告自己的无能，有这样的执政党，还需要敌人吗？

据ettoday新闻云报道，洪孟楷表示，蔡英文明明是现任总统且国会超过三分之二多数，行政立法权都在手中，面对能源议题却只能劳师动众的上街头游行，分明就是用行动来昭告天下自己的无能。这种一事无成的执政，只能在选举前用游行来再次催眠支持者的做法，实在令人感到啼笑皆非，有这样的执政党，还需要敌人吗？

洪孟楷说，所谓“当家不闹事”，因为当家者是要解决问题，而不是抛出问题、制造问题；每个游行的背后，都是人员和金钱的动作，且游行是因为自己诉求没被重视，所以要把人催出来让政府看到民意，但当家者自己上街头是要给谁看？除了自我催眠和自我感觉良好，只说明了自己的无能。

洪孟楷批评，且明明可以该用行政解决的事情，却选择上街游行，看来蔡总统已经在预演明年520之后重新作为在野党后的规划。这样的荒谬，根本也不是真心想废核，只是在消费废核。当初在野时说我是人我反核，上任后重启核二厂，如今又再游行，这种拿反核当自助餐消费吃到饱的政治人物，2020用选票告诉他，慢走不送。

此外，正在与蔡英文角逐民进党总统参选人资格的赖清德昨天也参与游行，但但刻意与蔡英文不同框，紧跟民进党大队，保持低调，全程“王不见王”。

据了解，蔡英文跟赖清德其实也非不能不见面，而是尊重主办单位的要求，希望这场活动聚焦在“废核”的议题上；而蔡、赖阵营也都予以尊重，倘若见面媒体上肯定失焦，而在面对记者追问选举议题时，他们也都有共同默契，不多作回应。