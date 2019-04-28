参加马英九文教基金会研讨会 韩郭朱将同台 或提前交手？

马英九基金会周二（30日）将举办“突破困境，迎接挑战”重振台湾经济竞争力会议。由台湾前总统马英九主持，国民党党内初选人物包括高雄市长韩国瑜、前新北市长朱立伦以及鸿海董事长郭台铭将会同台举行圆桌会议，主题将探讨经济发展，预料将是各方首度政见交锋。

综合中时电子报、Yahoo奇摩新闻、联合新闻网等台媒报道，马英九基金会表示，基金会于4月上旬即寄出邀请函，邀请历任行政院长、副院长及财经方面学者专家出席会议，并邀请党籍立委和县市首长与会。原本高市府回覆韩国瑜市长因另有行程不克出席，但26日市长办公室通知，韩国瑜“排除万难”，可以出席下午的圆桌论坛，也允诺担任与谈人，分享对于台湾经济及竞争力的看法。

鸿海集团董事长郭台铭原本就将以“中美贸易战对未来台湾经济的机遇与挑战”为题于当天上午发表专题演讲，原本演讲完就打算离开，据指出，郭台铭得知韩国瑜下午要去参加圆桌论坛，郭台铭也表达想要留下来继续参加圆桌论坛，因此当天下午将会出现马韩郭朱大咖同台的局面。

韩国瑜当天早上则会先与国民党主席进行“吴韩会”，下午就会参加圆桌论坛，与党内其他参与总统初选的人同台，当天行程格外受外界瞩目。

对此，朱立伦办公室告诉联合新闻网，朱立伦之前就受邀出席参加这场研讨会，任何可以集思广益，突破当前民进党所造成的经济困境的场合，他都会尽可能参与。目前并不大清楚韩国瑜、郭台铭参加哪一个部分，若有机会同台，一定会针对经济发展交换意见，因为大家的方向是一致的，就是一定要让治国无方的民进党下台。

朱立伦办公室表示，朱立伦不只是参与学术研讨会，更会走出办公室，行脚各乡镇听听每位民众的心声。

而另一名表示要参加国民党党内初选的王金平则通过办公室表示，因另有行程，可能无法参加。