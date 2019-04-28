亲绿民调：赖清德领先郭台铭 小输韩国瑜1.5个百分点

2020总统大选中，蓝绿两党都陷入初选困境，行政院前院长赖清德欲挑战总统蔡英文的连任之路；国民党方面，鸿海集团董事长郭台铭的加入，让其他参选人前立法院长王金平、前新北市长朱立伦、前台北县长周锡玮产生不少压力，蓝营基层力拱的高雄市长韩国瑜的动向也逐渐明朗化。

据ettoday新闻云27日引述亲绿媒体《美丽岛电子报》公布4月份的民调，若2020总统大选行政院前院长赖清德对上鸿海集团董事长郭台铭，赖清德胜过郭台铭，若对上韩国瑜，赖清德只小输1.5个百分点。

民调显示，郭台铭、赖清德两人竞争的情况下，郭得到34.7％的支持度，赖清德获得39.6％，两人差距2.2个百分点。

如果将台北市长柯文哲加入赛局中，柯文哲以28.2％领先赖清德的26.2％，最后则是郭台铭的23.0％。

另外，若韩国瑜对上赖清德、柯文哲，韩国瑜以32.3％支持度位居第一，赖清德获得26.1％的支持度，柯文哲拿到24.3％的支持度，未表态率有9.8％。

若只有韩国瑜、赖清德两人竞争，赖清德获得39.3％支持度，小输韩国瑜的40.8％，两人仅差1.5个百分点，未表态率有9.0％。

民调显示，若蔡英文和郭台铭相互竞争，郭台铭以37.1％支持度赢过蔡英文35.9％，两人差距1.2个百分点；若柯文哲也加入竞选，在三角战的情况下，柯文哲以26.4％的支持度领先蔡英文的25.5％，郭台铭获得23.1％的支持度位居第三。

《美丽岛电子报》委托戴立安于2019年4月23日至25日进行调查，调查范围为全台湾22县市，对像为年满20岁的民众，成功完访1068人，在信赖水准95％时抽样误差最大值为±3.0％。





