95后新手爸妈：高科技养娃 花钱不手软

95后的新手爸妈怎么养娃带娃？能用“神器”解决的，绝不费心费力。在“高科技养娃”方面，新手爸妈“花钱不手软”。随着95后加入生育大军，新手父母在养娃消费上的投入不断升高。

《北京青年报》引述天猫方面数据显示，三年来，95后爸妈人均消费年复合增长率高达61%。2018年，中国父母在养娃方面投入最高的五个城市分别是：上海、杭州、北京、南京、舟山。

都说中年女性的崩溃从带娃开始，但新生代“辣妈”可不这样。随着“带娃神器”“遛娃神器”层出不穷，“六个大人伺候一个孩子”的情况正在发生改变。

懒得摇摇篮，有“电动摇椅”；想避免手忙脚乱地冲奶，有“智能冲奶器”……这些似乎是《哆啦A梦》中描绘的未来世界场景，如今已经成为95后爸妈的日常。虽然这些“神器”都价格不菲，但对于新手妈妈梦奇来说，省时省心才是最重要的。

“电动摇椅能选择很多模式，还能放音乐，我在抖音上看完就种草了。”自动冲奶器也改变了她家里的一片混乱，“开始的时候我爸妈过来帮我带孩子，老两口一个说奶粉多了，一个说水多了，为这事儿没少吵架。花几千块钱，冲出来的奶温度口感都合适，家里也清净多了。”

如今的母婴商品，越来越直击新手爸妈的“痛点”：双边电动吸奶器、婴儿背带让职场妈妈工作带娃两不误；专用于孕妇的彩妆护肤品以及产后修复品，让年轻妈妈在怀孕时和产后照样保持美丽。同时，有了“神器”助力，“独自遛娃”也成为可能。数据显示，2018年，包括防丢绳、一键收拢婴儿车、防走失背带等与“遛娃”相关的产品在天猫上的销量较前年暴增了16倍。

在新生代爸妈中，“为了孩子丢失自我”绝不是他们的理念，“自己潮娃也潮”才是他们养娃的“正确打开方式”。据天猫近日发布的《2019亲子消费报告》显示，“小猪佩奇”以绝对优势“打败”Hello Kitty、变形金刚等“老牌”卡通形象，成为最受欢迎的卡通形象。

从今年年初“啥是佩奇”的火爆，不难看出这只“吹风机小猪”的强劲发展势头和“老少通吃”的带货能力。报告显示，过去一年，有1942万人在天猫购买了小猪佩奇的周边产品，年轻爸妈通过小猪佩奇，找到了与孩子的共同兴趣点。

此外，在日常养娃方面，新生代爸妈更看重科学的力量。例如，更多的父母会让宝宝从小练习游泳，去年一年，游泳纸尿裤的同比增速达到了151%，寓教于乐的智能机器人与动手动脑的编程玩具的同比增速更是高达395%和570%。

