阿里张勇：造风者来自年轻一代 要给他们犯错的机会

在28日举行的清华大学2019全球经济管理学院院长论坛上，阿里巴巴集团CEO张勇发表演讲，分享了自己对创新、创造的思考以及“造风者”的四大特征。

据新浪科技报道，张勇称，机会不仅关乎现在，更关乎未来。一个真正的企业家不仅能把握今天的机会，也能看到未来的机会。大多数人看不到或对未来保持怀疑，只有那些洞察未来的人，先行一步，勇于尝试并解决未来问题。他们才是真正的创新者。

“不要试图追赶上一班车，而要思考如何创造下一波风口。”张勇表示，“我们首先要做造梦者（Dream Maker），我们需要梦想，需要对明天充满愿景。我们同时也要做造风者（Future Shaper），不仅不跟风，还要创造未来。”

在谈到对年轻人的看法时，张勇认为，新机遇需要新一代去把握。不要轻易下判断，留一点时间给年轻人去尝试，结果也许会很惊喜。当然可能会付出试错成本，但真正的商业创新中，不尝试，永远不知道什么是对的。给年轻人犯错的机会，相信他们会找到通向目的地的路径。

关于创新，张勇称，有些创新自下而上，特别由技术驱动的创新。另一种则是商业模式的创新，作为领导者要身体力行，成为商业战略的设计师。领导者不创新，不能期待下面人创新。

张勇表示，谈创新，大多数人都关心商业机会，或抓住机会的技能。要成为一个真正的企业家，成就一个伟大公司，必须要为整个社会解决问题。越能为社会解决大的问题，越有机会成就伟大公司。洞察痛点，担起真正的社会责任，不仅为自己更为整个社会思考解决方案，由此才能成为一位真正的企业家。