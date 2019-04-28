抖音的快速发展踩下急刹车？

估值超过8万亿日元的世界最大独角兽企业、运营短视频APP“TikTok”（抖音国际版）的北京字节跳动科技（以下简称：字节跳动）的成长似乎踩下了急刹车。美国和印度相继指出字节跳动运营方法及服务内容存在问题。中国的有力新兴企业中，短时间内减速的企业不在少数，字节跳动也迎来关键局面。

日经中文网报道指出，2019年1月，美国知名智库彼得森国际经济研究所严厉指出中国字节跳动可能泄露TikTok4000万美国用户的个人信息。

字节跳动成立于2012年3月。该公司运营的TikTok以年轻人为中心，从2017年开始流行，仅仅1~2年时间就成为在全球拥有5亿用户的社交APP。

与主要发布文字和图片的传统社交网站不同，TikTok用户可发布约15秒钟的短视频，作为可以凸显个性的全新社交APP，以中小学及高中生为中心迅速受到欢迎。

彼得森国际经济研究所在调查报告中指出TikTok的APP内还包含美国年轻军人的信息，可能被中方利用。

过了1个月后，美国当局在2019年2月以TikTok非法利用不满13岁美国儿童登录的年龄及本人视频等个人信息，对字节跳动处以570万美元罚款。字节跳动立刻接受处罚，支付罚金与美国当局达成和解。

4月，问题的火种又飞散到了拥有巨大市场的印度。印度当局指出，TikTok的视频中含有大量涉及性表现的不妥内容。印度最高法院决定要求字节跳动停止在印度国内提供TikTok的下载服务。

字节跳动在印度拥有超过1亿用户，受此影响将无法继续获得新用户。印度高等法院4月25日虽然以TikTok采取措施防止不当视频传播为条件，撤销了禁令。但这一事件无疑对该公司来说是一个打击。与中国两大互联网企业阿里巴巴集团和腾讯控股不同，字节跳动作为肩负中国明天的独角兽企业备受关注。虽然目前尚未上市，不过其估值被认为高达750亿美元（美国调查公司CB Insights统计）。

该公司积极开拓海外市场。TikTok在中国拥有3亿用户、在印度拥有1亿用户、在美国拥有约4000万用户、在日本拥有约900万用户，在海外获得大量用户这一点与只在国内称霸的阿里巴巴和腾讯不同。

字节跳动的相关人士也强调，优势是正在全球市场迅速扩大的用户人群。活用这一平台对于今后进一步扩大业务至关重要。不过，在开拓海外市场方面开始遇挫显示出该公司面临严峻的前景。

对于美国和印度的行动，在该公司的周围，有观点认为这与遭到特朗普政权封杀的华为技术一样，对于字节跳动是一家中国企业的警惕感在全球扩散，开始对业务产生消极影响。实际上，该公司已经预见了这种情况，在进入海外市场时尽量不表明自己是一家中国企业，从而取得了一定成功。在日本，很多年轻人并不知道TikTok是中国企业提供的APP。

该公司一位30多岁员工对于最近遭遇的逆风表示，虽然一直尽量不表明是中国企业的身份，但是这种战略已经达到极限。

在3月召开的的博鳌亚洲论坛上，字节跳动的CEO张一鸣在自己的社交网站上发布了一张与国务院总理李克强紧紧握手的照片。

从这张照片似乎可以看出，张一鸣希望通过宣传与政府的亲密关系，希望能在在开拓海外市场等各方面受到保护。其背景是中国政府总是对受到海外责难、陷入困境的本国大企业显示出支持姿态，例如华为和中兴。

但是，字节跳动在中国的情况也不容乐观。4月中国政府要求TikTok等短视频APP从6月开始上线“青少年防沉迷系统”，这一系统将严格限制APP的利用时间，今后字节跳动的成长也将受到中国政府的严格管理。

如彗星般耀眼登场的字节跳动一下子迎来诸多课题，其前景难以预测。