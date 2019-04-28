谈占中判刑 朱耀明批中央背信弃义 何君尧斥不悔改“以上帝之名犯法”

占中发起人之一朱耀明、前学民思潮召集人黄之锋、“保普选反占中”大联盟发起人刘炳章和立法会议员何君尧出席香港电台节目“城市论坛”讨论事件。

据明报报道，朱耀明发言时，回应法官形容他们相信可以通过占领运动争取普选是“天真”说法，批评是中央背信弃义，认为假如政府兑现承诺，社会便能和平和谐。至于判刑轻重与否，朱耀明称控方用古老的《普通法》指控九人，相比起“参与未经批准集会”，显然是重很多。

何君尧则认为判罪轻，指摘朱耀明至今以政治理由凌驾一切是错误，是不悔改。他又称香港是最自由地方，人们可以享受自由，且有《人权法》保障，批评朱耀明等人无视法律，“总之有政治理由就可以走出来”，反问朱耀明是否“以上帝之名犯法” 。

黄之锋表示刑期过重，质疑控方使用的控罪是殖民地时代《普通法》罪名，是过时及违反联合国人权标准，值得思考。他又不满何君尧的“朱耀明不悔改”论，称“一个牧师是否悔改轮不到何君尧去定夺”。

刘炳章则称判刑太轻。他以七警案为例，称七警案“主角”曾健超因袭警罪判刑五星期，但七警却要入狱两年，反问“为何犯法的人可以判那么轻？为何执法的人却判那么重？为何犯法的人可以缓刑？为何执法的人不能缓刑”。他又不满被告之一张秀贤获判社会服务令，认为社服令原意是给予那些知悔改的人改过自新，惟张秀贤无悔意。