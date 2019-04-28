原谅许志安出轨后再度发文 郑秀文：相信蓝天会回来

香港艺人郑秀文在丈夫许志安承认出轨后选择原谅，今天再度在个人Instagram账号上发长文表示“相信蓝天会回来”，既然已经作出决定，剩下的就交给时间，“时间会帮助局中者走出一条新路”，再次表达原谅丈夫向前看的心情。

她也在贴文中说，现在要收拾心情准备演唱会，接下来不会再针对“安心偷吃”事件予以回应。

郑秀文说：“时间和空间是局中者最需要的。带着盼望迎接这过程，就如同我要拾起神去迎接我的演唱会，时间无多，拾回运动，拾回专注，是时候了。请见谅吗，不会再谈论此事。不回望，向前看，让时间一步步带领。”

许志安与港星黄心颖本月中旬被爆秘密交往两年，在娱乐圈闹得满城风雨。郑秀文沉默数日后于本月4月18日在Instagram上首度发声原谅许志安。

她当时说：“人谁无过是老生常谈，但事实确是如此啊……幸福不只是一场场顺利美满，当中也有试炼，也一起去经历高低状况，让夫妻之间的感情厚度带领着前行，更要彼此走进对方的内心，一起正视各自的软弱，不放弃自己，不放弃对方，互相纠正，互相提点。”

“安心偷吃”曝光后，许志安召开记者会承认出轨，形象事业受挫。黄心颖的男朋友马国明已表示会继续保护她，而黄心颖神隐多日，香港媒体报道指黄心颖在香港住家情绪不稳整天哭，日前被发现飞至美国洛杉矶避风头。