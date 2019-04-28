原谅许志安出轨后再度发文 郑秀文：相信蓝天会回来

香港艺人郑秀文在丈夫许志安承认出轨后选择原谅，今天再度在个人Instagram账号上发长文表示“相信蓝天会回来”，既然已经作出决定，剩下的就交给时间，“时间会帮助局中者走出一条新路”，再次表达原谅丈夫向前看的心情。
她也在贴文中说，现在要收拾心情准备演唱会，接下来不会再针对“安心偷吃”事件予以回应。
郑秀文说：“时间和空间是局中者最需要的。带着盼望迎接这过程，就如同我要拾起神去迎接我的演唱会，时间无多，拾回运动，拾回专注，是时候了。请见谅吗，不会再谈论此事。不回望，向前看，让时间一步步带领。”
並沒有什麼魔法, 什麼一夜變藍天, 但恩典夠用. 過去這星期香港天氣都帶陰帶雨帶雷, 上星期有一夜晚,天空更忽然一下子被暗黑籠罩, 那股黑竟比黑更黑, 烈風暴雨好像咆哮, 那麼的令人畏懼. 今天終於稍微放晴,天空似鬆了一口氣，我相信藍天會回來. 想說, 既決定了, 餘下的, 就交給時間, 時間會幫助局中者走出一條新路, 但在時間面前人人平等, 時間不能跳格, 無論決定什麼事, “決定”與”目的地”之間的就是過程, 而往往就是在此等過程中, 讓人在當中慢慢學習,領悟, 直到抵達目的地. 事實上, 亦必須在「如常地生活當中」經歷修復和糾正過程, 不能浪費時光, 並帶著信心靜候將來. 如常生活代表什麼? 如常生活代表去做該做的事, 去履行工作任務,去見想見的朋友們, 去吃想吃的東西,去繼續熱愛生命中的人與事, 去做以往生活中會做的所有生活瑣事, 並且誠實面對在這過程中偶爾衍生的情緒感受, 這是必須的過程, 沒有捷徑啊. 日子; 還是要過的. 天父並沒有省卻或便宜這重要的學習（打磨人生) 的過程. 所以我說並沒有魔法, 必須經歴過程. 而”時間和空間是局中者最需要的.” 帶著盼望迎接這過程,就如同我要拾起精神去迎接我的演唱會 , 時間無多,拾回運動, 拾回專注, 是時候了. 請見諒, 不會再談論此事. 不回望, 向前看. 讓時間一步步帶領. #growthroughlife #經歷過才懂 #原來成長是不分年齢 #比成熟更成熟了 #感謝天父的帶領和恩典 #要如常地生活不能浪費光陰了 #要竭力收拾心態準備演唱會了
许志安与港星黄心颖本月中旬被爆秘密交往两年，在娱乐圈闹得满城风雨。郑秀文沉默数日后于本月4月18日在Instagram上首度发声原谅许志安。
她当时说：“人谁无过是老生常谈，但事实确是如此啊……幸福不只是一场场顺利美满，当中也有试炼，也一起去经历高低状况，让夫妻之间的感情厚度带领着前行，更要彼此走进对方的内心，一起正视各自的软弱，不放弃自己，不放弃对方，互相纠正，互相提点。”
“安心偷吃”曝光后，许志安召开记者会承认出轨，形象事业受挫。黄心颖的男朋友马国明已表示会继续保护她，而黄心颖神隐多日，香港媒体报道指黄心颖在香港住家情绪不稳整天哭，日前被发现飞至美国洛杉矶避风头。
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