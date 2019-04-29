韩国瑜：下来的决定 都是希望看见不计个人得失且力求重返执政的国民党

高雄市长韩国瑜前天（27日）晚间参加完重机大会师后，原本不出席邻近的“挺韩誓师大会”，但路过时热情民众不让他离去，才在民众簇拥下突然现身大会。韩粉狂喊“总统好”，力拱他选总统。韩国瑜今天凌晨在面簿用257字回应韩粉，说：“我听到了也看见了”。他强调，未来他做任何决定，都是希望看见一个不计个人得失、力求重返执政的国民党。

据台湾中时电子报报道，韩国瑜前天在“挺韩誓师大会”曾说，请大家尊重他的决定，一些话不好讲，因为他跟高雄市民有约定，请大家再给他一点时间，很快就会知道答案了。

韩国瑜今天凌晨在“韩国瑜高雄市长”面簿专页以“一片中华民国旗海飘扬的感触”为题向韩粉喊话：“昨天（27日）我亲睹耳闻一片青天白日旗海飘扬的声嘶力竭。我心潮澎湃也万千震撼，我知道这数万人顶着烈日、排着长龙，不是为了什么造神追星，而是长久以来见识了太多政治鬼话，所以嘶吼着对于台湾未来的忧心、也挥舞着对于无耻无能政客的厌弃。”

他说：“我听到了也看见了，所以我恳请各位的乡亲父老兄弟姊妹们稍安勿躁，再给我一点时间去平衡轻重，因为我肩上的千斤万担实在容不得分毫不平，也请各位相信，无论我接下来做出任何决定，都是希望看见一个不计个人得失、力求重返执政的国民党，也是为了一个‘台湾安全、人民有钱’的稳定将来。”