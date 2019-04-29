政协委员建议：明确鼓励少数民族群众“进城”

十三届全国政协第二十一次双周协商座谈会近日在北京召开。中共中央政治局常委、全国政协主席汪洋主持会议并讲话。他强调，要全面贯彻中央民族工作会议精神，进一步做深、做实、做细城市民族工作，提升城市少数民族服务管理水平，让城市更好接纳少数民族群众，让少数民族群众更好融入城市，不断铸牢中华民族共同体意识，促进各民族像石榴籽一样紧紧抱在一起。

据新华社报道，12位委员围绕促进各民族嵌入式发展、引导各族群众参与社区公共事务、支持少数民族贫困群众外出就业、提高依法管理民族事务能力等建言资政，40余位委员在全国政协委员移动履职平台上踊跃发言。大家认为，党的十八大以来，各地各部门认真不断完善城市民族工作体制机制，提升城市民族事务治理现代化水平，积极创造各族群众共居、共学、共事、共乐的社会条件，有力推动了城市民族工作发展，维护了民族团结和社会稳定。同时要看到，近年来城市民族工作情况越来越复杂，影响越来越大，任务越来越重，对城市治理体系和治理能力要求也越来越高。

一些委员建议，要进一步明确鼓励少数民族群众“进城”的政策导向，支持少数民族群众跨区域、跨行业有序流动，巩固和发展你中有我、我中有你、谁也离不开谁的局面。要保证进城少数民族群众享受同等公共服务，在职业技能培训、国家通用语言学习等方面提供必要帮助，确保少数民族流动人口“进得来、留得住、过得好、能融入”。要积极构建各民族相互嵌入式的社会结构和社区环境，鼓励民族地区企事业单位招收多民族员工，搭建形式多样的交流平台，让各族群众常来常往、相亲相近。要坚持法律面前人人平等，依法妥善处置涉及民族因素的矛盾纠纷。要加强普法宣传和法律援助，引导各族群众增强法律意识，自觉遵守国家法律和城市管理规定。要夯实基层基础，坚持重心下移、力量下沉，健全区、街道、社区三级网络，构建现代化城市民族事务治理体系。