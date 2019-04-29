吉林长白山高尔夫球场及167套违建别墅拆除 32人被追责

中国国家生态环境部昨天（28日）发布《吉林等8省(区)公开中央环境保护督察整改落实情况》，其中，吉林省将长白山违规高尔夫球场整治问题作为重中之重，《吉林省贯彻落实中央环境保护督察反馈意见整改情况的报告》显示，长白山两座高尔夫球场已完成取缔，167套配套违建的别墅全部拆除到位。

据澎湃新闻报道，上述被拆除的高尔夫球场和别墅均位于万达长白山国际旅游度假区。大连万达集团此前介绍项目时称，长白山国际度假区位于吉林省抚松县松江河镇，项目占地面积约30平方公里，建设用地约10平方公里，总投资200亿元（人民币，下同，约40亿新元），是全国投资规模最大的单个旅游项目，由大型滑雪场、森林高尔夫、度假酒店区、旅游小镇等组成。

《吉林省贯彻落实中央环境保护督察反馈意见整改情况的报告》显示，2017年8月11日至9月11日，中央第一环境保护督察组进驻吉林省开展环境保护督察工作，于12月27日反馈了督察意见，指出了吉林省在贯彻落实国家生态环境保护决策部署、推进水环境保护、自然保护区管理等3方面、12类、67个突出问题。

其中，长白山国际滑雪中心项目在实施过程中，违反国家要求，擅自建设两座高尔夫球场和93栋别墅，并长期违规运营。

不过，截至2017年11月10日，高尔夫球场经营活动全面停止，宣传设施以及供水、发球台、发球器等设施全部拆除，所有沙坑全部填埋，球场特征和功能彻底消除。截至2018年6月28日，违建别墅全部协商拆除。

《报告》指出，2017年12月27日，白山市成立了长白山国际旅游度假区违规建设93栋别墅问题整改工作领导小组，2018年1月5日，抚松县成立了长白山国际滑雪中心高尔夫球场和别墅(运动员公寓)环保督察专项整改工作领导小组，印发了《长白山国际滑雪中心别墅专项整改小组成员单位工作职责》，先后制定了《长白山国际旅游度假区违规建设93栋别墅整改拆除工作具体方案》《长白山国际旅游度假区违规建设别墅问题整改实施方案》和《长白山国际旅游度假区别墅整改拆除工作应急预案》等11个工作方案，成立了拆除推进、协商推进、法律保障、舆论宣传和督导推进等5个工作组，推进取缔拆除工作。

此外，2017年11月1日，省高尔夫球场清理整治工作组11个成员单位，共同制定了《抚松长白山国际滑雪中心雪上两项和娱雪区高尔夫球场取缔标准》，明确了21项具体取缔标准。2017年11月6日，省政府组织省高尔夫球场清理整治工作组成员单位，制定出台了《吉林省高尔夫球场清理整治工作组球道草坪拆除标准》，并多次到现场实地检查指导取缔工作。

按照时间表，2017年11月10日，基本完成了长白山国际滑雪中心雪上二项夏季高尔夫球场和娱雪区夏季高尔夫球场的取缔工作。其中，长白山国际滑雪中心两座高尔夫球场停

止经营活动，关停企业高尔夫球场宣传网站，下架所有与高尔夫球有关的宣传标识。全部拆除抚松县辖区内和长白山国际度假区内的165个高尔夫宣传灯箱、广告牌和指示牌、8个引导标识。

停止两座球场供水，拆除1190个灌溉用喷头和115个供水分控箱。拆除中途房和出发台两栋违法建筑，挪走两座高尔夫雕像。拆除娱雪区夏季高尔夫球场练习场内的20个发球器、207个发球台、54个球场码数碑。填埋182个球场沙坑，破坏54处球场果岭。2018年9月11日-12日，省政府督查室会同省高尔夫球场清理整治工作组，对球场取缔情况逐项进行现场核查。

2018年6月28日，违规建设的93栋、187套别墅已全部拆除。2018年8月24日，省住建厅和省国土厅组成联合工作组，对抚松县长白山国际度假区别墅整改现场进行实地检查验收。

值得一提的是，面对吉林省高尔夫球场清理整理工作，32名相关单位和人员被严肃追责问责。其中，吉林省委政法委副书记王兴文(时任抚松县副县长)撤销党内职务、政务撤职。

据悉，中央环境保护督察组于2017年8月至9月组织对吉林、浙江、山东、海南、四川、西藏、青海、新疆开展环境保护督察，并于2018年1月完成督察反馈。

截至2019年3月底，八省（区）督察整改方案明确的530项整改任务，已完成或基本完成274项，其余整改任务正在按有关要求推进实施。