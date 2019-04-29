【图集】2019年版第五套人民币将发行 不包含5元纸币

据央行网站消息，中国人民银行决定发行2019年版第五套人民币50元、20元、10元、1元纸币和1元、5角、1角硬币。其中，不发行2019年版第五套人民币5元纸币；5角硬币色泽由金黄色改为镍白色。

样币。图片来自央行网站

为什么要发行2019年版第五套人民币50元、20元、10元、1元纸币和1元、5角、1角硬币？

对此，中国人民银行介绍，1999年10月，根据中华人民共和国国务院令第268号，中国人民银行发行了第五套人民币。2005年8月，为提升防伪技术和印制质量，中国人民银行发行了2005年版第五套人民币部分纸硬币。2015年11月，中国人民银行发行了新版100元纸币，其防伪能力和印制质量明显提升，受到社会广泛好评。迄今为止，50元、20元、10元、1元纸币和1元、5角、1角硬币已发行流通十多年。在此期间，现金流通情况发生巨大变化，现金自动处理设备快速发展，假币伪造形式多样化，货币防伪技术更新换代加快，这些都对人民币的设计水平、防伪技术和印制质量提出了更高要求。为适应人民币流通使用的发展变化，更好维护人民币信誉和持有人利益，提升人民币整体防伪能力，保持第五套人民币系列化，中国人民银行决定发行2019年版第五套人民币50元、20元、10元、1元纸币和1元、5角、1角硬币，在保持现行第五套人民币主图案等相关要素不变的前提下，对票（币）面效果、防伪特征及其布局等进行了调整，采用先进的防伪技术，提高防伪能力和印制质量，使公众和自助设备易于识别。

2019年版第五套人民币50元、20元、10元、1元纸币和1元、5角、1角硬币发行后，与同面额流通人民币等值流通。

为什么没有发行2019年版第五套人民币5元纸币？

对此，中国人民银行介绍，中国人民银行在设计发行2019年版第五套人民币50元、20元、10元、1元纸币和1元、5角、1角硬币的同时，也在统筹推进5元纸币提升的研究工作。中国人民银行近年来持续加大货币印制新技术的研发力度，为提高人民币防伪能力和流通寿命，目前选择面额较低、流通量较小的5元纸币进行相关新技术的应用研究，其发行工作另做安排。

样币。图片来自央行网站

2019年版第五套人民币外观与现行第五套人民币纸币（2005年版50元、20元、10元纸币，1999年版1元纸币）、硬币（1999年版1元、5角硬币，2005年版1角硬币）有什么区别？

答：（一）纸币方面。

与2005年版第五套人民币50元、20元、10元纸币和1999年版第五套人民币1元纸币相比，2019年版第五套人民币50元、20元、10元、1元纸币提高了票面色彩鲜亮度，优化了票面结构层次与效果。

1.50元纸币。

正面中部面额数字调整为光彩光变面额数字“50”；调整装饰团花的样式；左侧增加装饰纹样，调整横号码、胶印对印图案的样式，取消左下角光变油墨面额数字；右侧增加动感光变镂空开窗安全线和竖号码，调整毛泽东头像、右上角面额数字的样式，取消凹印手感线。

背面调整主景、面额数字、胶印对印图案的样式，取消全息磁性开窗安全线和右下角局部图案，年号改为“2019年”。

2.20元纸币。

正面中部面额数字调整为光彩光变面额数字“20”；调整装饰团花的样式，取消全息磁性开窗安全线；左侧增加装饰纹样，调整横号码、胶印对印图案的样式；右侧增加光变镂空开窗安全线和竖号码，调整毛泽东头像、右上角面额数字的样式，取消凹印手感线。

背面调整主景、面额数字、胶印对印图案的样式，取消右下角局部图案，年号改为“2019年”。

3.10元纸币。

正面中部面额数字调整为光彩光变面额数字“10”；调整装饰团花的样式，取消全息磁性开窗安全线；左侧增加装饰纹样，调整横号码、胶印对印图案的样式；右侧增加光变镂空开窗安全线和竖号码，调整毛泽东头像、右上角面额数字的样式，取消凹印手感线。

样币。图片来自央行网站

背面调整主景、面额数字、胶印对印图案的样式，取消右下角局部图案，年号改为“2019年”。

4.1元纸币。

正面中部调整面额数字、装饰团花的样式；左侧增加装饰纹样、面额数字白水印，调整横号码的样式，取消左下角装饰纹样；右侧调整毛泽东头像的样式，取消凹印手感线。

背面调整主景、面额数字的样式，取消右下角局部图案，年号改为“2019年”。

（二）硬币方面。

与1999年版第五套人民币1元、5角硬币和2005年版第五套人民币1角硬币相比，2019年版第五套人民币1元、5角、1角硬币调整了正面面额数字的造型，背面花卉图案适当收缩。

1.1元硬币。

直径由25毫米调整为22.25毫米。正面面额数字“1”轮廓线内增加隐形图文“￥”和“1”，边部增加圆点。

2.5角硬币。

材质由钢芯镀铜合金改为钢芯镀镍，色泽由金黄色改为镍白色。正背面内周缘由圆形调整为多边形。

3.1角硬币。

正面边部增加圆点。

样币。图片来自央行网站

为什么将2019年版第五套人民币1元、5角、1角硬币正面面额数字改为斜体？

对此，中国人民银行介绍，2019年版第五套人民币1元、5角、1角硬币调整了正面面额数字的造型，面额数字字体由衬线体调整为无衬线体并稍作倾斜处理。调整的主要考虑因素如下：

面额数字的字体由衬线体调整为无衬线体后，数字的字体简洁大方、更易识别，与相邻的面额拼音、人民币单位的字体字形更加协调统一，具有较强的时代感。

面额数字造型作倾斜处理后，视觉效果更活泼、富有动感，更加突出和醒目；面额数字轮廓线的粗细变化，强化了数字造型的立体效果，进一步提升了识别性。

2019年版第五套人民币1元硬币为什么改变规格？

对此，中国人民银行介绍，2019年版第五套人民币1元硬币直径由25毫米调整为22.25毫米。1元硬币规格调整后，直径缩小11%，便于公众携带使用。

样币。图片来自央行网站

2019年版第五套人民币5角硬币为什么改变材质？

对此，中国人民银行介绍，2019年版第五套人民币5角硬币材质由1999年版第五套人民币5角硬币的钢芯镀铜合金改为钢芯镀镍。1999年版第五套人民币5角硬币采用的钢芯镀铜合金生产工艺，根据国家产业政策，属于拟淘汰的落后工艺。

硬币的版别如何定义？

对此，中国人民银行介绍，为区分同面额不同版别的硬币，通常以该种硬币发行公告发布的年份作为该种硬币的版别。例如，将2019年公告发行的第五套人民币1元、5角、1角硬币称为2019年版第五套人民币1元、5角、1角硬币；将2005年公告发行的第五套人民币1角硬币称为2005年版第五套人民币1角硬币。需要说明的是，1999年版第五套人民币1元、5角、1角硬币是根据1999年中华人民共和国国务院令第268号决定发行的。

硬币上的年份为硬币的生产年份，并非硬币的版别。

2019年版第五套人民币与现行第五套人民币纸币（2005年版50元、20元、10元纸币，1999年版1元纸币）、硬币（1999年版1元、5角硬币，2005年版1角硬币）的防伪技术和印制质量有哪些改进和提升？

对此，中国人民银行介绍，与现行第五套人民币纸币（2005年版50元、20元、10元纸币，1999年版1元纸币）、硬币（1999年版1元、5角硬币，2005年版1角硬币）相比，2019年版第五套人民币的防伪技术和印制质量在多个方面进行了提升。

（一）纸币方面。

2019年版第五套人民币50元、20元、10元、1元纸币与2015年版第五套人民币100元纸币的防伪技术及其布局形成系列化。在现行第五套人民币纸币（2005年版50元、20元、10元纸币，1999年版1元纸币）防伪技术基础上，50元、20元、10元纸币增加光彩光变面额数字、光变镂空开窗安全线、磁性全埋安全线、竖号码等防伪特征，取消全息磁性开窗安全线和凹印手感线，50元纸币取消光变油墨面额数字，1元纸币增加磁性全埋安全线和白水印。总体看，应用的防伪技术更加先进，布局更加合理，整体防伪能力较现行纸币有明显提升。

样币。图片来自央行网站

1。光彩光变面额数字。

光彩光变技术是国际印钞领域公认的先进防伪技术，易于公众识别。2019年版第五套人民币50元、20元、10元纸币票面中部印有光彩光变面额数字，改变钞票观察角度，面额数字颜色出现变化，并可见一条亮光带上下滚动。

2。光变镂空开窗安全线。

光变镂空开窗安全线具有颜色变化和镂空文字特征，易于公众识别，是一项常用的公众防伪特征。2019年版50元纸币采用动感光变镂空开窗安全线，改变钞票观察角度，安全线颜色在红色和绿色之间变化，亮光带上下滚动；透光观察可见“￥50”。2019年版20元、10元纸币采用光变镂空开窗安全线，与2015年版100元纸币类似，改变钞票观察角度，安全线颜色在红色和绿色之间变化；透光观察，20元纸币可见“￥20”，10元纸币可见“￥10”。

3。其他措施。

2019年版第五套人民币纸币还采取了其他多种措施提升防伪技术和印制质量。例如，水印清晰度和层次效果明显提升；钞票纸强度显著提高，流通寿命更长；纸币两面采用抗脏污保护涂层，整洁度明显改善；延续2015年版第五套人民币100元纸币冠字号码字形设计，有利于现金机具识别。

（二）硬币方面。

2019年版第五套人民币1元硬币保持1999年版第五套人民币1元硬币外缘滚字不变，增加隐形图文特征，防伪性能明显提升，公众更易于识别真伪。

1。隐形图文。

隐形图文雕刻技术是国际造币领域公认的先进公众防伪技术，公众容易识别。在2019年版第五套人民币1元硬币正面面额数字轮廓内有一组隐形图文“￥”和“1”。转动硬币，从特定角度可以观察到“￥”，从另一角度可以观察到“1”。

样币。图片来自央行网站

2。其他措施。

2019年版第五套人民币硬币还采取了其他措施提升印制质量。例如，5角硬币材质由钢芯镀铜合金改为钢芯镀镍，抗变色性能明显提升，正背面内周缘由圆形调整为多边形，方便特殊群体（弱视）识别。

中国人民银行在现金机具识别新版人民币方面做了哪些准备？

对此，中国人民银行介绍，对于银行现金机具，中国人民银行已组织金融机构及现金机具企业开展升级筹备工作，确保发行后银行现金机具可识别新版人民币。公告日后，中国人民银行将启动银行在用现金机具升级并适时开展检查工作，无法升级及升级未达标的现金机具将全部停用。对于社会商用现金机具，将在公告日后，立即引导社会现金机具企业参与升级，公布具备升级能力的企业名单，引导社会机具用户联系企业及时开展升级。会同市场监管总局、交通管理部门等有关单位，着重就其管理范围内的机具进行升级。发行日前，组织中国人民银行分支机构开展社会商用现金机具摸底清查工作。如有必要，发布风险提示，提醒公众防范因机具未升级导致的误识风险，并建议公众学习掌握新版人民币鉴别知识，进行人工识别。