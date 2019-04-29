北京世园会今日正式开园

今天（29日）上午九时许，北京市委书记蔡奇在世园会园区1号门内举行的开园仪式上宣布，2019北京世界园艺博览会开园。即日起到10月7日长达162天的国际园艺盛会正式向国内外游客开放。

据《新京报》报道，开园仪式在热闹喧腾的开场鼓乐表演《鼓韵龙腾》中拉开帷幕。中外嘉宾与参展方代表以及各省区市及港澳参展方代表团共800余人出席了开园仪式。开园仪式后，嘉宾们开始巡园活动。同时，北京世园会也迎来了第一批游客。在园区各个景点和场馆，游客们在游览过程中拍照留念。

开园首日，中华园艺展示区同行广场，主办方融合现代流行音乐，利用创新设计的道具，为嘉宾和游客们精心安排了中国传统民俗舞狮、舞龙表演。在国际馆前广场，国际风采嘉年华演出精彩呈现。近百位表演者用欢歌热舞迎八方来客，展示不同国家的独特文化与风采。

今天，中国邮政也在世园会园区举办了纪念邮票首发活动。纪念邮票1套2枚，图案名称分别为：绿色生活、美丽家园。图案主要包括长城、北京市市花——月季、本次世园会的会徽——长城之花、国际馆、中国馆以及吉祥物“小萌芽”“小萌花”，整体画面生机盎然、朝气蓬勃，启示人们应当树立绿色、低碳、环保的生产生活理念，共同建设多姿多彩的美丽家园。

会期162天的2019年中国北京世界园艺博览会于2019年4月29日至10月7日在北京市延庆区举行。本届世园会是继1999年昆明世园会、2010年上海世博会和2018年上海进博会之后，我国举办的级别最高、规模最大的国际性博览会。