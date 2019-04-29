据微信公众号长安街知事引述山西新闻联播报道，昨天（4月28日），山西省第十三届人民代表大会常务委员会第十次会议决定任命胡玉亭为山西省人民政府副省长。
胡玉亭简历：
胡玉亭，男，汉族，1964年7月生，山西五台人，1986年8月参加工作，1986年7月加入中国共产党，大学学历，工程硕士、高级管理人员工商管理硕士学位。
现任山西省委常委、秘书长，省政府党组副书记、副省长，省委改革办主任，省委国安办主任，省直工委书记（兼）。
1982.09--1986.08 北京钢铁学院冶金系钢铁冶金专业学习
1986.08--1989.09 山西太原钢铁公司第三炼钢厂冶炼工段班长
1989.09--1994.07 山西太原钢铁公司第三炼钢厂技术科技术员、副科长
1994.07--1996.06 太原钢铁（集团）公司技术处炼钢科科长
1996.06--1998.04 太原钢铁（集团）有限公司技术处不锈钢科科长
1998.04--1999.09 太原钢铁（集团）有限公司钢研所副所长
1999.09--2000.12 太原钢铁（集团）有限公司不锈钢公司炼钢厂厂长
2000.12--2002.02 太原钢铁（集团）有限公司副总工程师
2002.02--2008.05 太原钢铁（集团）有限公司总工程师（2000.05--2004.12西安交通大学电子与通信工程专业在职学习，获工程硕士学位；2003.09--2005.06北京大学光华管理学院工商管理专业在职学习，获高级管理人员工商管理硕士学位）
2008.05--2011.07 太原钢铁（集团）有限公司党委常委、副董事长、总经理
2011.07--2012.01 山西省大同市委常委、副市长（正厅长级）
2012.01--2012.03 山西省经信委党组书记
2012.03--2013.07 山西省经信委党组书记、主任
2013.07--2014.03 山西省晋中市委副书记、代市长
2014.03--2016.07 山西省晋中市委副书记、市长
2016.07--2018.01 山西省晋中市委书记
2018.01--2018.10 山西省委常委、秘书长，省直工委书记（兼）
2018.10--2019.04 山西省委常委、秘书长，省委改革办主任，省委国安办主任，省直工委书记（兼）
2019.04--山西省委常委、秘书长，省政府党组副书记、副省长，省委改革办主任，省委国安办主任，省直工委书记（兼）中共十九大代表，十三届全国人大代表。
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