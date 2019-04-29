深圳等11个城市被确定为“无废城市”建设试点

生态环境部今天（29日）召开例行新闻发布会，生态环境部新闻发言人刘友宾介绍，《“无废城市”建设试点工作方案》印发以来，各省积极推荐“无废城市”候选城市，生态环境部会同相关部门筛选确定了11个城市作为“无废城市”建设试点。

据《新京报》报道，11个城市分别为广东省深圳市、内蒙古自治区包头市、安徽省铜陵市、山东省威海市、重庆市（主城区）、浙江省绍兴市、海南省三亚市、河南省许昌市、江苏省徐州市、辽宁省盘锦市、青海省西宁市。

此外，为更好服务国家重大发展战略、国家生态文明试验区建设，将河北雄安新区（新区代表）、北京经济技术开发区（开发区代表）、中新天津生态城（国际合作代表）、福建省光泽县（县级代表）、江西省瑞金市（县级市代表）作为特例，参照“无废城市”建设试点一并推动。

近期，生态环境部将印发《“无废城市”建设试点实施方案编制指南》和《“无废城市”建设指标体系（试行）》，会同有关部门召开现场启动会，研究部署“无废城市”建设试点工作。

通过“无废城市”建设试点，统筹经济社会发展中的固体废物管理，大力推进源头减量、资源化利用和无害化处置，坚决遏制非法转移倾倒，探索建立量化指标体系，系统总结试点经验，形成可复制、可推广的建设模式。

据悉，“无废城市”并不是没有固体废物产生，而是以新发展理念为引领，通过推动形成绿色发展方式和生活方式，持续推进固体废物源头减量和资源化利用，最大限度减少填埋量，将固体废物环境影响降至最低的城市发展模式。