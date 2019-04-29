王金平宣布将赴陆祭祖 首次正式访中国大陆

已宣布参选2020年总统的台湾立法院前院长、国民党立委王金平上午表示，他将在5月6日率领家族及各地王氏宗亲90余人到福建漳州祭祖，5月8日返台。

这是王金平首次正式访问中国大陆，媒体报道，大陆国台办主任刘结一将南下与王金平会面。

王金平在受访时表示，此行主要是寻根祭祖，至于有没有跟其他人士见面，都是未定的行程，未来客随主便，有什么安排会再说明。

同时他也被问到在大陆是否会谈及“中华民国”，他回答说：“如果有那个场合的时候，当然我们会谈起中华民国。”

是否会进一步谈到两岸论述与两岸和平协议？王金平表示，到目前为止，他们还没有既定的安排，日后安排若有谈起这个问题，“我们也会谈起中华民国”。

稍早前王金平在声明中表示，依据台闽的传统习俗，面临人生重大事项时，都应返乡祭祖，敬禀祖先，祈求祖先庇佑。

他指出，“大陆，是我们血缘的根源，尽管因为两岸长期的分治对立，拉大了彼此的距离，产生许多重大的歧异，但是慎终追远的文化传承，却始终绵延存续”。

他认为，台湾内部不应该再以族群省籍作为分化彼此、激化仇视对立的手段；而两岸之间更必须以血缘文化的传承，作为进一步化解分歧、迈向和平的基础。

（联合早报记者庄慧良台北即时报道）