新加坡与中国签署协议成立新沪全面合作理事会

李显龙总理和中国总理李克强今早在北京钓鱼台见证了五份谅解备忘录的签署，其中包括关于新加坡-上海全面合作理事会的成立。

我国贸工部长陈振声与上海市长应勇代表新中双方签署了关于新加坡-上海全面合作理事会成立的谅解备忘录。新加坡和上海将成立部长级别平台，在六个领域深化合作，即“一带一路”倡议、金融服务、科技与创新、营商环境便利化、城市治理，以及人文交流。

即将接任副总理职务的我国现任财政部长王瑞杰和上海市长应勇将分别担任新方和沪方主席。我国律政部兼卫生部高级政务部长唐振辉和上海市副市长许昆林将担任副主席。

新加坡企业发展局和上海市外事办公室将分别为新方和沪方的秘书处。这是上海第一次与外国成立全面合作的制度化平台。

新沪贸易去年达135亿元（美元，下同，184亿新元），占新中贸易总额的13.6%。截至2018年底，新加坡企业在上海有4800多个项目，累积实际投资总额约152亿美元。

陈振声今早也代表新加坡，与中国国家发展和改革委员会副主任张勇，签署关于加强第三方市场合作实施框架的谅解备忘录。

此前，贸工部与发改委去年4月签署了关于在“一带一路”沿线国家展开第三方市场合作的谅解备忘录。此次签署的谅解备忘录是在去年的基础之上。

在实施框架下，可在第三方国家合作的领域包括物流、电子商务、基础设施，以及金融和法律等专业服务。新中双方将建立并更新项目清单，关注新中在第三方市场展开的合作项目。

新加坡驻华大使罗家良和中国驻新加坡大使洪小勇，今早代表新中海关签署了两份谅解备忘录。

根据新中双方去年11月签署的自由贸易协定升级议定书，双方同意成立原产地电子数据交换系统。双方今天签署的备忘录，是关于这个系统的实施，系统预计今年7月1日初步上线。

双方今天签署的另一份两届备忘录，是关于新中海关执法合作。

最后，盛裕集团总裁黄显辉和丝路基金总经理兼执行董事王燕之，分别代表新中签署新中联合投资平台备忘录。

（联合早报北京特派员游润恬报道）