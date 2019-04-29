韩国瑜曝去年选举获捐赠1.29亿新台币　要求蔡正元道歉

据联合新闻网报道，国民党前立委蔡正元爆料指国民党主席吴敦义给韩国瑜四千万（新台币，下同，约176亿新元）竞选经费，引发轩然大波，韩国瑜今天（29日）下午2点在市府召开“选举帐务说明”记者会，韩国瑜会亲自对外说明，他表示蔡正元欠他一个道歉，他要求蔡正元道歉，如果蔡道歉，双方还是好朋友。

韩国瑜公布竞选帐户选举收支内容如下：

1. 本人此次选举捐赠会计报告书经过会计师查核签证，签证报告言明符合相关规定。

2.本人所公布的数字与会计师确认过但尚未经监察院最后审定，最后数字以监察院公告为准。

3. 本人此次选举捐赠收入总额129,149,779元，支出114,087,536 元，结余15,062,243元。

返还捐赠支出500多万。

4. 选举捐赠收入部分作以下说明：

（1）个人捐款占总捐款收入净额约87%，总笔数2240笔，个人捐款平均每笔金额为4,813元

（2）营利事业捐款占总捐款收入净额约9%，总笔数160笔，营利事业捐款平均每笔金额为72,698元

（3）政党捐助收入占总捐款收入净额约0.1%(已扣除关闭帐户后退还捐款的金额)，笔数一笔

（4）其他收入占总捐款收入净额约4%

有关选举捐款声明：

1. 四都候选人在媒体公布了去年选举收支的状况，本人今天也整理出选举捐款的总金额丶支出及剩余款项。

2. 由去年选举捐赠対象的结构来看，小额个人捐款的部分有近9成，某人所谓的4千万捐款进本人帐户完全是错误的讯息，不攻自破。

3. 11月8日选战后期，本人竞选气势升温，虽有大笔捐款涌入，但由于选举捐款已足够支应选战支出，本人特别对外宣布关闭捐赠帐号。自此未有任何捐赠款项入竞选帐号。此外也将已捐赠的金额逐笔退还，共返还捐赠支出500多万。

4. 目前选举收支已送监察院审查，结余1500多万，必须等监察院通知可以动支，才能捐赠。

5. 此次选举捐款数字经过会计师查核签证,但尚未经监察院最后审定，最后数字以监察院公告为准。