海南假宫颈癌疫苗 涉事医院主要负责人已被停职

海南非法接种九价宫颈癌疫苗一事近日引发关注。据澎湃新闻报道，海南博鳌银丰康养国际医院一相关负责人今天（29日）表示，目前，海南博鳌银丰康养国际医院正全力配合相关部门调查，确保医院依法依规开展业务。

上述负责人透露，目前，海南博鳌银丰康养国际医院主要负责人已被停止职务，该医院启动了内部追责机制，将以此事件为教训，对制度不严、监管不力等问题进行整改。

上述相关负责人还透露，2016年2月海南博鳌银丰康养国际医院取得执业许可证，后与青岛美伯门之家美容信息咨询有限公司合作（2017年11月至2018年7月）。

上述相关负责人称，在未取得当地卫生健康行政部门“预防接种”门诊许可的情况下，青岛美伯门之家美容信息咨询有限公司擅自非法开展九价宫颈癌疫苗接种业务，对接种者造成了伤害，该医院将积极配合相关部门进行调查，并依法依规进行处置。

今年3月24日，海南省有关部门接群众来信，海南博鳌银丰康养国际医院（以下简称：银丰医院）涉嫌非法接种九价宫颈癌疫苗。海南省委省政府领导做出批示，要求深查依法严处。海南省卫生健康委牵头会同省药品监督管理局等部门进行了联合调查。经前阶段查实：银丰医院在未获得疫苗接种资质的情况下，非法开展九价宫颈癌疫苗接种，违规出借科室对外合作，扰乱了医疗市场秩序。4月18日当地卫生健康部门依据《医疗机构管理条例》《疫苗流通和预防接种管理条例》等相关法律法规，着重对其作出吊销《医疗机构执业许可证》的行政处罚，没收201496.8元（人民币，下同）违法所得并处以8000元的罚款。药监部门调查发现银丰医院使用的疫苗来源渠道不规范，可能涉嫌使用假疫苗的情况，现正在进行调查。