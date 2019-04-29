陕西省委原常委钱引安被双开 一再拒绝组织挽救

中央纪委国家监委消息，经中共中央批准，中央纪委国家监委对陕西省委原常委、秘书长钱引安严重违纪违法问题进行了立案审查调查。

经查，钱引安理想信念丧失，毫无党性觉悟和政治意识，对党不忠诚不老实，一再拒绝接受党组织的教育帮助和挽救，拒不交代问题，对抗组织审查；将公权力变为谋取私利的工具，利用职权和职务影响为他人在职务晋升、项目承揽等方面提供帮助并收受财物；不按规定报告个人有关事项；违反中央八项规定精神，长期违规接受私营业主安排的宴请、旅游、健身等活动；收受巨额礼金和消费卡等财物，长期与私营企业主打牌赌博；为政不廉、公私不分、家风不正，甘于被“围猎”。

钱引安严重违反党的政治纪律、组织纪律、廉洁纪律、生活纪律，构成职务违法并涉嫌受贿犯罪，且在党的十八大后不收敛、不收手，性质严重，影响恶劣，应予严肃处理。依据《中国共产党纪律处分条例》《中华人民共和国监察法》等有关规定，经中央纪委常委会会议研究并报中共中央批准，决定给予钱引安开除党籍处分；由国家监委给予其开除公职处分；终止其党的十九大代表、陕西省第十三次党代会代表资格；收缴其违纪违法所得；将其涉嫌犯罪问题移送检察机关依法审查起诉，所涉财物随案移送。