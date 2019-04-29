韩国瑜公布选举捐赠1.29亿新台币 蔡正元道歉

高雄市长韩国瑜今天（29日）下午举行“选举帐务说明”记者会，指去年底高雄市长选举捐赠收入总额1亿2914万9779元（新台币，约570万新元），支出 1亿1408万7536 元，结余1506 万2243元。

其中个人捐款占总捐款收入净额约87%，总笔数22409笔，平均每人捐款4813元;营利事业捐款占总捐款收入净额约9%，共160笔，平均每笔金额为7万2698元；政党捐助收入占总捐款收入净额约0.1%，约12万。

国民党前立委蔡正元上周在面簿指韩国瑜选高雄市长时，国民党已山穷水尽，党主席吴敦义还靠个人力量募款4千万元直接交给韩国瑜作竞选经费。韩国瑜闻言立即赌上自己的市长之位，要求蔡正元拿出证据来 。

韩国瑜刚刚公布上述帐务资料，强调他跟蔡正元是多年好友，“我到现在搞不清楚，不知道他为何要用不实信息指控我，我深深觉得蔡正元委员欠我一个道歉，这对我造成伤害与困扰”。

“蔡正元若道歉，大家还是好朋友；如果不道歉，朋友到此为止”。

韩国瑜并指出，他过去强调爱与包容，所以不会对蔡正元提出告诉，但为了捍卫自己的名誉，保护家人不受抹黑，日后再有不实的指控，他一定会诉诸法律行动。

蔡正元稍后接受媒体访问时，对这件事给韩国瑜造成困扰，向韩表示歉意。

（联合早报记者庄慧良台北即时报道）