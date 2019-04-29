全球军事支出创30年新高 美中两国占比最大

（早报讯）国际智库报告指出，2018年全球军事支出总额比前年增加2.6%，约1.8万亿美元（约2.5万亿新元），创下1988年以来的最高纪录。而美中两国的军事支出总额，等同全球军事支出排行三到15名的加总。

斯德哥尔摩国际和平研究所（SIPRI）29日发表最新报告指出，全球军事支出连续两年上升，2018年全球军事支出总额比前年增加2.6%，约1.8万亿美元，创下1988年以来的最高纪录。而军事支出前五名，分别是美国、中国、沙特阿拉伯、印度和法国，占了全球军事支出的60%。

报告指出，其中美国独占了6490亿美元。SIPRI武器和军事支出计划（AMEX）主任佛洛伦认为，美国军事支出提高的原因，是因为特朗普政府从2017年起执行新的武器采购计划。

根据报告，中国在全球占比中也不断提升，1994年来膨胀近10倍，2013年之后占国内生产总值（GDP）的1.9%。

此外，在全球军事支出排行前15名加总内，美国就占了36%，中国占14%，这代表美中两国的军事支出等同第三到15名的总额。

值得注意的是，自2016年以来，俄罗斯首次跌出前五名以外。报道认为，这是因为2013年乌克兰危机后，俄罗斯遭欧美经济制裁，因此连带影响到军事支出。