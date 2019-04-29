80名香港高中生將体验香港特首及高官“工作影子”

“与香港同行”计划2019第二期“特首及司长篇”于今天（29日）起接受报名申请。香港特区政府政务司司长张建宗透露，已有46名同学在第一期“部门首长篇”跟随官员进行一天的“工作影子”体验。他强调，第二期计划涵盖更多高级官员，突显本届特区政府矢志与青年同行。

据中新社报道，香港特区政府去年首推“与司局长同行”计划，为获选学生提供成为特区政府高级官员一天“工作影子”的机会，以近距离体验官员的工作和特区政府的运作模式。该计划于今年易名为“与香港同行”。

张建宗28日发表网志透露，“与香港同行”计划分为两期进行，第一期“部门首长篇”已于4月推行，共接获来自150间中学约400位学生申请，当中46名中四、中五学生脱颖而出，两人一组成为23名副局长、常任秘书长及部门首长的一天“工作影子”。

张建宗称，日前在该计划的体验回顾工作坊中，不少同学分享其参与经历及感受，认为参与其中的机会难得，对个人而言是一种突破和能力的肯定。同时，他们受到官员的启发，发掘自己的志向，向目标努力进发。多位同学不约而同地形容这次体验令他们毕生难忘。

张建宗强调，青年发展是本届特区政府的施政重点之一。特区政府致力做好青年“三业三政”工作，为不同背景、不同阶层的青年人创造空间及提供机会，促进年轻一代向上流动的机会。

将于7月至8月间举行的“与香港同行”计划第二期“特首与司局长”篇从29日至5月20日接受报名，最少提供80个名额。该计划欢迎2018/19学年就读本地中学中四至中六的学生参加，修读香港中学文凭课程的学生将获优先考虑。

同时，该计划将官员范围扩展至行政长官层面，将涵盖超过40名高级官员，也包括十多位司局长。张建宗29日表示，这突显本届特区政府矢志与青年同行，以及高度重视与青年人的互动及交流。