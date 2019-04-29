中央纪委公开曝光六起违反中央八项规定精神问题

中央纪委对六起违反中央八项规定精神典型问题进行公开曝光。中央纪委有关负责人就这六起违规违纪问题指出，这些党员干部对党的纪律不在乎、不敬畏，我行我素、破纪破规，受到严肃处理，教训极为深刻。

中新社报道，被曝光的典型问题包括，河北省石家庄市栾城区人大常委会党组书记、主任张军廷违规公款吃喝、收受礼金问题；黑龙江省牡丹江市经济开发区党工委委员、管委会副主任张雷违规收受礼品礼金问题；江苏省南京市中级人民法院宣传处处长赵兴武公款出国境旅游等问题；湖南省湘西自治州古丈县人民政府副县级干部罗时衡违规操办其子婚宴并收受礼金问题；四川省成都市郫都区发改局原党组成员、纪检组长吴章彬违规接受宴请、收受礼品礼金问题；中国人寿保险股份有限公司陕西省分公司原业务总监李彬违规收受礼金问题。

中央纪委有关负责人指出，上述六起违规违纪问题均发生在中共十九大之后，是不知止不收敛不收手的典型。这些党员干部，有的违规接受宴请，有的违规收受礼品礼金，有的借公务差旅之机公款旅游，有的大操大办、收钱敛财。这些党员干部对党的纪律不在乎、不敬畏，我行我素、破纪破规，受到严肃处理，教训极为深刻。广大党员干部要从中汲取教训，引以为戒。

中央纪委有关负责人强调，各级党组织要增强忧患意识、保持政治定力，坚决防止产生“疲劳综合征”，切实履行主体责任，持之以恒落实中央八项规定及其实施细则精神。各级领导干部要从知行合一的角度审视自己、要求自己、检查自己，带头贯彻落实中央八项规定及其实施细则精神，发挥“头雁效应”。

中央纪委有关负责人指出，“五一”假期将至，各级纪检监察机关要加强教育提醒，引导党员干部绷紧纪律这根弦，加大监督检查力度，严肃查处节日“四风”问题，营造风清气正的节日氛围。