中国科学家取得乳腺癌研究新进展

由中国人民解放军总医院第五医学中心江泽飞教授领衔的“西达本胺联合依西美坦治疗激素受体（HR）阳性绝经后晚期乳腺癌的Ⅲ期临床研究（ACE研究）”，日前在国际权威肿瘤学杂志《柳叶刀·肿瘤学》在线发表。这项研究成果为部分乳腺癌患者提供了新的治疗选择。

据新华社报道，乳腺癌是女性最常见的恶性肿瘤，严重威胁患者生命健康。中国女性乳腺癌发病率呈上升趋势，HR阳性乳腺癌约占全部乳腺癌的65%-70%。针对HR阳性绝经后晚期乳腺癌，内分泌治疗常被作为优选治疗方案，然而内分泌耐药却是临床上面临的重大挑战。

据了解，该研究在22家研究中心进行随机、双盲、安慰剂对照的Ⅲ期临床试验，研究入组接受过至少1次内分泌治疗（挽救治疗或辅助治疗）复发或进展的HR阳性且HER2阴性的绝经后晚期乳腺癌患者。研究结果显示，针对接受过内分泌治疗后复发或进展的HR阳性且HER2阴性晚期乳腺癌患者，选择性组蛋白去乙酰化酶（HDAC）抑制剂西达本胺联合内分泌治疗能显著改善其生存获益。

既往研究提示，表观遗传学改变与乳腺癌的疾病进展及内分泌耐药有关，而HDAC是一种重要的表观遗传调控形式。HDAC抑制剂能通过诱导抑癌基因和促凋亡基因的转录活化，抑制肿瘤细胞生长，还能广泛调节多种与肿瘤耐药和转移相关，以及肿瘤微环境中免疫相关的信号通路活性。

体外研究结果显示，西达本胺可能通过改变生长因子介导的信号通路活性，增强HR阳性乳腺癌细胞对内分泌治疗的敏感性；此外，与内分泌治疗药物联用，具有相对单药更明显的肿瘤抑制效果。中国自主研发的口服亚型选择性HDAC抑制剂西达本胺片已于2014年12月获批用于外周T细胞淋巴瘤的治疗。

《柳叶刀·肿瘤学》同期发表的专家评论文章认为，ACE研究结果的呈现是内分泌耐药乳腺癌表观遗传调控治疗方面的重大进展。