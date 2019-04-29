华为董事会首席秘书：任正非有否决权而非决定权

华为董事会首席秘书江西生本月25日接受国际媒体采访，回答了华为股权制度和治理机制。江西生称，华为是100%由员工拥有，这是华为30年持续发展的基础。华为工会作为工会法意义上的组织与作为员工持股的载体，在运作上相互独立。

他说， 外界认为华为的管理控制主要通过任正非（华为创始人兼首席执行官）的否决权实现的，这点也是不对的。“任正非确实有否决权，只是重大事项有否决权，不是所有事项都否决。第二，他只是有否决权，而不是决定权。”

江西生说，任正非对华为的影响重点是通过思想和管理的哲学来进行。“网上或者华为内部几天就可以看到一个任总的讲话，他就是靠这方面来管理的。”

江西生介绍，华为工会是在深圳市工会注册登记的一个组织，工会委员会是根据工会法要求，由工会内部选举产生的一个管理机构，并不是由上级工会指派。华为现在工会委员会有7个成员。而持股员工代表会，是工会作为持股平台来代表持股员工行使股东权利的机构，是由持股员工一股一票选举产生的，目前有115个成员。作为员工持股平台的工会其管理机构是持股员工代表会，就是要履行持股员工的股东职责和义务。遵循的法律主要是中国的公司法和国家部门的一些关于内部员工持股的管理规定。

作为持股载体工会的资产资金来源是持股员工投资进来的，持股员工投资进工会后，工会再把这个钱投入到控股公司的资本中用于华为公司长远发展。