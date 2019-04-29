触发《逃犯条例》的行李藏尸案在港宣判 陈同佳认洗钱罪被判29个月

香港青年陈同佳去年游台期间杀害怀孕女友，弃置藏尸行李后返港被捕。香港并无与台湾签订引渡协议，触发政府提出修订《逃犯条例》。陈同佳今月12日在庭上承认四项洗黑钱罪，今午（29日）在高等法院被判囚29个月（2年5个月）。由于陈同佳去年被捕后至今还押13个月，即他仍需继续服刑。

据《星岛日报》报道，法官彭宝琴判刑时坦言，明白到被告在香港以外的司法管辖区杀人，却无需面对谋杀指控，或会令人感到非常气愤和不公，但法庭按照被告面对的控罪判刑，是司法公义所要求的。

彭官续指，不论被告有多可能干犯最卑劣的罪行，他也应得与公平审讯相关的权利的全面保障，否则刑事审讯程序出现“短路”（short circuiting），不但影响本案被告，更会连累整个刑事司法系统。法庭判刑时，必须时常谨记这些基本原则。

现年20岁、报称学生的男被告陈同佳被控四项洗黑钱罪，另加三项交替的盗窃罪。警方去年3月13日以谋杀罪名拘捕陈同佳，案件2日后首度提堂，陈自被捕后已还柙逾一年。有法律界人士估计，陈同佳或有机会即时获释。

控方案情透露，陈同佳去年2月17日从台湾返港前，与终年20岁的女友潘晓颖争执。期间潘声称怀有前男友的骨肉，又向陈展示了一段她与另一不知名男子性交的影片。陈一怒之下将潘“撼头埋墙”，从后以双手勒毙她再弃尸车站，并独自飞返香港。