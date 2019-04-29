新加坡装甲车在港被扣案下判 船运公司与船长共被罚9万9000港元

（香港综合讯）未申报九辆两栖装甲车入港，新加坡船运公司被罚9万港元，船长被罚9000港元入狱三个月，缓刑一年半。

综合明报、南华早报等港媒报道，新加坡船运公司APL及船长潘学军今天（29日）早上在香港区域法院被判罪名成立，下午法官给出具体刑罚。

香港海关2016年在葵涌货柜码头一艘过境货轮上，发现九辆没有申报的“两栖装甲车”，货运文件只列明是“车辆”，托运人是台湾国防部军备局，经厦门及香港再航运往新加坡，交由该国的国防部收货。

法官裁决时表示，不接纳辩方所指两名被告对船上载有军用装甲车并不知情的说法，指首要被告APL身为船务代理人，需向涉案船只船长索取如船只有否承载危险品等资料、向局方提供相关资料、安排及处理船泊等事宜。法官举例指，如船上货柜失火或货品变异等，APL也需处理，对船上货品有一定责任，不能将所有责任转移予他人，且从首被告与次被告的联系，显示两人有共识，并分别担当不同角色。

此外，法官也强调装甲车不是被隐蔽地放上船，装卸程序需费时及小心处理，更不是被装载于密封容器内，相关表格也列明台湾及新加坡国防部为出货及收货方，且当该些装甲被放上船时，涉案船只船长亦在场，故不认为次被告身为涉案船只船长，会真诚地相信船上不载有装甲车。法官指次被告并不只是橡皮图章，他也需为提交予局方的表格的内容负责，同样不能把所有责任转移予他人。

控方指首被告过往有11项传票定罪纪录。辩方求情指，案发时首被告的新加坡总公司正被另一间公司收购，首被告现在香港已没有运作，重犯机会可谓零，当时帮姊妹公司进行运送，并没有获利。辩方指次被告为大陆出生，毕业于南京海运学校，由航海实习生做起，至2015年年尾才进升为船长，月入约7300元美金，为家庭支柱，案件亦对次被告及其收入，造成压力及影响。

法官判刑时考虑到涉案装甲车等，于2017年1月已归还予新加坡国防部，案中没有证据指涉及欺诈或有预谋，也没有证据显示装甲车等对公众及船只构成安全问题，两名被告亦没有额外获益及考虑到本案情况特殊，故判首被告罚款9万，次被告则被判囚3个月但获缓刑一年半，另罚款9000港元。