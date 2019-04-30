奥地利总理库尔茨访华 选择拥抱中国

奥地利总理库尔茨（Sebastian Kurz）于周一（29日）在北京会晤中国国家主席习近平后，结束了对中国为期五天的国事访问。库尔茨对访华之行表示满意。他对中国的态度也和邻国德国对中国的态度大不相同。

据法广、及奥地利《标准报》、《克朗报》、《今天》等媒体报道，奥地利总理库尔茨访华五天，访问了上海、杭州和北京，参加了北京一带一路峰会，并会晤了中国总理李克强和国家主席习近平。库尔茨此行给奥地利带来了多个好消息。比如，到2025年，奥地利计划吸引双倍的中国游客。为此，两国将加强航空业务。自六月起，乘客可从四个中国城市直飞维也纳。同样到二零二五年，两国贸易额也将大大增长，计划从现在的一百三十亿欧元增加到未来的两百亿欧元。

库尔茨也提到了中国的人权状况。但李克强回应说，中国的焦点目前还是脱贫，不是人权。

库尔茨对访华之行很满意。他在《克朗报》上表示，“奥地利受到中国的重视。”“奥地利在这里受到重视的方式，让我真的非常满意。”而库尔茨十二个月内三次访华，也被中国视为是积极信号。

库尔茨和习近平谈到了欧中、美中关系以及新丝绸之路项目等。库尔茨说，中国正在成为世界头号经济大国，中国因此也展示了越来越多的自信。加强和中国的伙伴关系，会有利于奥地利。他要求“以务实态度对待中国”。

就在库尔茨拥抱中国的同时，邻国德国则对中国持怀疑和戒备态度。德国针对中国紧缩了外资并购德企法，德国外长和经济部长近来向中国方向发出的声音主要是警告和批评。