中国驻英大使：英国能够也应该与华为合作建设5G网络

中国驻英国大使刘晓明28日在英国《星期日电讯报》纸质版和网络版发表署名文章《英国能够也应该与华为合作建设5G网络》。

据中新社报道，刘晓明在文章中表示，本周华为再次成为英国各大媒体的热议话题。有人主张英政府应做出符合自身发展需要的正确决定，也有人将华为视为安全威胁。他认为，这些争论表面上关乎选择哪家5G网络供应商的问题，但背后折射出英国面临的三道非常重要的“选择题”：

第一，是否要坚持独立自主？英国是世界上有重要影响的国家，重要原因之一就是英国擅长独立思考，惯于根据本国利益自主做出决定。在中英合作中，英国是第一个发行人民币主权债券、第一个申请加入亚投行、第一个向亚投行专门基金注资、第一个签署《“一带一路”融资指导原则》、第一个设立“一带一路”特使和成立专家理事会的西方大国。在5G网络建设问题上，我们相信英国同样能基于本国利益，着眼长远发展需要，排除干扰和压力，做出独立、正确的决策。

第二，是否要坚持开放自由？英国素以贸易立国，一直是自由贸易的“旗手”。国际社会对英国在“后脱欧时代”何去何从高度关注。中英两国在维护自由贸易、反对保护主义问题上肩负着共同的责任和担当。在5G网络建设方面，希望英国继续保持开放，维持公平竞争环境，真正建设一个开放、公平的“全球化英国”。

第三，是否要践行合作共赢？在全球化时代，关起门来搞建设不可能成功，合作共赢才是唯一出路。多年来，华为在英国主动斥资建立网络安全认证中心，聘用清一色英国团队实施监管，并不断改进完善技术，提高设备的安全性和可靠性。过去5年，华为在英国采购和投资达到20亿英镑，创造7500多个就业岗位。目前，华为业务遍及170多个国家和地区，建设超过1500张通讯网络，服务全世界三分之一以上的人口，始终保持良好安全记录。可以说，华为的成功不仅是一家企业的成功，更是合作共赢理念的成功。

刘晓明在文章中表示，英国有句谚语，“对一艘盲目航行的船来说，任何方向的风都是逆风”。在新一代技术革命浪潮中，只有找准方向、选对道路，才能开创美好的未来，才能实现真正的繁荣。衷心希望中英双方能着眼长远、顺应大势，在独立、开放、合作的道路上携手前行，共同开创合作共赢的美好未来！