宋楚瑜接受大陆官媒专访：赞同“两制”台湾方案政治协商

亲民党主席宋楚瑜日前出访粤港澳大湾区，在深圳接受新华社专访时谈及九二共识时与两岸关系。他表示，亲民党一向认同两岸一中、反对台独，并说：“大陆是中国的一部分，台湾也是中国的一部分，追求一个统一的中国是两岸所有中国人共同的责任。”

据新华社报道，宋楚瑜主张用交流沟通的方法让彼此更多了解，有一个共同的理想，两岸同心一家亲，掌握历史机遇，大家一起好好打拼。

宋楚瑜指出，今年初中国国家主席习近平在《告台湾同胞书》发表40周年纪念会上提出的五项政策主张非常重要，可浓缩为“统一是目标、和平是手段、方案待探索、包容有诚意、文化是底蕴”。

谈到“九二共识”时，宋楚瑜说，两岸要“诚实地面对历史、务实地面对未来”。1992年海基会与海协会交换意见并达成共识时，他担任中国国民党秘书长，非常了解“九二共识”的背景。“九二共识”的基本精神有两个，就是双方都认同一个中国的原则和追求统一的方向。

对于习近平提出探索“两制”台湾方案，倡议在坚持“九二共识”、反对“台独”的共同政治基础上，两岸各政党、各界别推举代表性人士，就两岸关系和民族未来开展广泛深入的民主协商，就推动两岸关系和平发展达成制度性安排，宋楚瑜表示非常赞同。他说，2016年以来两岸关系陷于僵局，对双方都没有好处。“我和台湾许多乡亲都有共同的感受，两岸僵局持续下去，对台湾绝对是有伤害的。”

宋楚瑜表示，“两制”台湾方案，表明大陆重视台湾乡亲的意见。“只要坐下来谈，没有什么不可以解决的问题。中国人自己来解决这个问题，彼此交流。希望台湾乡亲能够了解大陆的诚意和善意，大陆也能够了解台湾乡亲的心意。”

谈及此次参访的感受，宋楚瑜表示，行程中清楚了解到大陆各地给予台商的照顾。“特别是在东莞和深圳，看了协助台湾青年创业的一些做法，不仅提供资金，也提供就业机会，还帮他们适应大陆的环境。不是只有一些措施，最重要的是诚意。我感受到，大陆是诚诚恳恳、踏踏实实地在跟我们交流，就是认为我们都是一家人，一家人不讲两家话，各地都在好好地协助离乡背井前来创业的台湾青年和台商。”他说，对于台商因应新挑战、把握新机遇，大陆确实尽了很大的努力。这些诚意需要让在台湾的乡亲多了解。

宋楚瑜此行参访了香港、澳门、珠海、深圳等多个粤港澳大湾区城市，他把粤港澳大湾区的优势归纳为六个方面：地理区位得天独厚、陆海空交通条件齐备、基础产业充沛、财力支撑优厚、学术人文人才提供源源不绝、行政措施配合周到。

“粤港澳大湾区占了天时地利人和，这是一只非常好的股票，我不但按赞，也希望参一股。”他说。

谈到未来两岸关系发展和两岸交流合作，宋楚瑜说，他在东莞对台湾学生讲：要记得你们的长辈怎样在这边创业、有兴旺的发展，你要很自豪地说我是台湾人，将来你在这边有成就的时候也不要忘了跟人家说我是东莞人。“我说，我是吃台湾米、喝台湾水长大的，我是台湾人，但我也是一个喜欢吃辣椒的湖南人，我更是一个堂堂正正的中国人。”

“我们中国人来自于不同的省份，但我们有共同的目标，两岸要齐心追求共同的理想。世界有多大，我们的机会就有多大，我们的志向也应该有多大。”宋楚瑜说，对于中华民族伟大复兴，两岸都要有自信。合则两利，两利更合，双方互补互利，要共同追求中华民族美好的未来。