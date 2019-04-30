“吴韩会”今下午3时登场 传韩国瑜亲自宣布重大决定

国民党总统初选高潮迭起，众所瞩目的“吴韩会”今（30日）下午3点在国民党中央登场，高雄市长韩国瑜将与党主席吴敦义举行闭门会议，就初选相关事宜交换意见。

ettoday新闻云、中时电子报、联合新闻网等台媒报道，根据国民党发出的采访通知，韩国瑜将亲自出席会后转述的记者会，据传将会对初选的态度有重大表态。

韩国瑜日前提出的5点声明称，对于国民党2020年总统大选，此时此刻，他无法参加现行制度的初选；但在担任高雄市长的这段日子中，他深刻的体会到只有台湾好，高雄才会更好，只有台湾能改变，才能真正改变高雄，对中华民国的发展及守护，他愿负起责任，不计个人得失荣辱，只愿能够改变台湾。

外界解读，韩国瑜无法参加初选，就是因为他才刚上任高雄市长3个多月，一旦主动投入党内初选，将会被批评为“落跑市长”。据了解，韩国瑜本人对2020已有“承担大局”的想法，在明天“吴韩会”与党中央沟通后，也不排除直接向外说明清楚。

此外，马英九基金会将召开“突破困境，迎接挑战”重振台湾竞争力论坛，基金会董事长、前总统马英九将于上午9时开幕式中致词，国民党主席吴敦义将出席，开幕式后，由鸿海董事长郭台铭专题演讲“中美贸易战对未来台湾经济的机遇与挑战”；会议并规划三个主题论坛，分别为“建构国际经济发展新策略”、“解决低薪与人才培育问题”、 “建构台湾产业发展新蓝图”，邀请产、学界代表，深入探讨攸关台湾经济未来走向的重要议题。

在3场次的论坛后，马英九将于下午4时20分至6时30分主持“圆桌论坛”，与谈人包括郭台铭、韩国瑜、新北市前市长朱立伦、立委费鸿泰、赖士葆、许毓仁、资深媒体人陈文茜等人，届时郭、韩、朱将同台，除了在会中的交锋论战，三人对于初选相关议题的回应也备受关注。