蔡政府大陆出口依存度更高 马英九讽蔡英文：亲中卖台

马英九基金会今天（30日）举行“突破困境，迎接挑战”重振台湾竞争力会议。台湾前总统马英九开场致词时讽刺台总统蔡英文，马英九说，他执政时被骂“亲中卖台”，但事实上，蔡执政后对中国大陆出口贸易依存度比马执政时还要高，“蔡总统这样算不算“亲中卖台”呢？”

据台湾中时电子报报道，马英九批评，民进党政府不断以炒短线的方式哄抬“新南向”政策，对大陆市场泼冷水，结果三年来不但未能降低对大陆出口的依存度，反而比他执政时增加1.2个百分点，达到41.2％。投入大量心力的“新南向”政策，成效更不如预期，反而增加不少到台湾非法打工与卖春的人口。

马英九认为，在朝向全球化过程中，两岸经贸关系也是台湾在全球布局中不可或缺的一环，不可能将中国大陆排除在外，经济固然不应完全依赖大陆，但也不能因此忽视大陆市场的重要，更不该以意识形态偏见将两岸贸易“妖魔化”，动不动就把“亲中卖台”的帽子扣在两岸贸易上。

马英九自嘲，执政八年，被骂“亲中卖台”的次数是全台第一多。但是在蔡英文领导下，台湾对大陆出口依存度比他执政时还增加，“蔡总统这样算不算“亲中卖台”呢？”恶化的两岸关系，对台湾经济不利，更会成为融入国际经贸体系的阻碍。前行政院长赖清德说，他是一个务实的台独工作者，但以发展经济为优先，“很明显，主张台独与发展经济是自相矛盾的。”

马英九也指出，前副总统连战在1995年行政院长任内提出的“亚太营运中心”构想，原是跨世纪的一步好棋，却因为李登辉对大陆采取“戒急用忍”政策而停摆，也将台湾从原本亚洲最具活力的经济体，带向发展停滞的困局。

此外，《服贸协议》签署的2013年，大陆正进行“十二五计划”，服务业是推动重点，那时台湾服务业比大陆强，若能趁势去对岸发展，将可提升台湾服务业的竞争力，但在太阳花学运及及民进党的盲目阻挠下，机会一去不复返。马英九说，“当这些伤害台湾经济的‘罪人’还在快意庆功时，2014年8月5日美国《华尔街日报》社论就有“台湾自甘落后”（Taiwan leaves itself behind）的感叹。连外国人都看出我们的错误与困境，我们还能不觉醒吗？”