广东江门特大毒品案宣判：加拿大籍毒贩获死刑

广东省江门市中级人民法院今天（4月30日）对加拿大籍被告人范威等11人特大跨国贩卖、制造毒品案进行公开宣判。其中，两名主犯范威、伍子平被判处死刑。

据广东江门中院消息，法院审理查明，2012年3月，被告人范威、伍子平等人合谋共同制造、贩卖毒品，并纠集被告人马克（美国籍）和里昂、佩德罗、奥斯卡、凯瑞特（四人均为墨西哥籍）等制毒技术人员和曾显樑、李荣富等制毒人员。2012年7月至11月，范威等人在广东台山设立制毒窝点，共贩卖、制造毒品甲基苯丙胺（冰毒）63833.92克、二甲基苯丙胺365.9克。

法院认为，被告人范威、伍子平、马克、里昂、佩德罗、奥斯卡、凯瑞特、曾显樑、李荣富、廖健铭、刘志敏等违反中国法律，贩卖、制造毒品，其行为均已构成贩卖、制造毒品罪。范威、伍子平在共同犯罪中起组织、指挥作用，且所贩卖、制造的毒品数量特别巨大，罪行极其严重，对范威、伍子平判处死刑，并处没收个人全部财产。被告人马克、里昂、佩德罗、奥斯卡、凯瑞特均参与制造、贩卖毒品犯罪，亦系主犯，分别被判处死刑，缓期二年执行和无期徒刑。曾显樑、李荣富、廖健铭、刘志敏等被告人在犯罪中起次要作用，分别被判处有期徒刑。

判决宣告后，审判长当庭告知各被告人，如不服判决，可在接到判决书第二日起十日内向广东省高级人民法院提出上诉。

报道指，案件审理期间，法院依法保障了被告人的各项诉讼权利，各被告人的辩护人、外籍被告人的翻译人员均到庭参与诉讼。部分被告人家属、有关国家驻华领事馆官员、各界群众旁听了宣判。