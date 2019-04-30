吁取消中枢祭拜郑成功 台行政院发言人被批

台湾的行政院发言人Kolas Yotaka（谷辣斯·尤达卡）前天（28日）在面簿呼吁“拒绝殖民史观，取消中枢祭拜郑成功”，并称郑成功有如台湾版哥伦布， 烧杀掳掠、侵夺土地、强迫殖民，原住民族史观应该要被尊重。内政部长徐国勇昨天仍担任2019郑成功中枢祭典主祭，并赞郑有重要意义。

据台湾中时电子报今天报道，Kolas Yotaka两天前在面簿发文，呼吁“拒绝殖民史观，取消中枢祭拜郑成功”。“中枢”的意思，简单的说，就是“中央政府”之意，例如行政院及各部会，就是“中枢”。

Kolas认为，国民政府来到台湾之后，由“中枢”浩浩荡荡祭拜的对象有“黄帝”、“成吉思汗”、“郑成功”等，年年参拜，数十年来鼓励媒体报道，教化台湾人民。她认为，就让这些人物成为民间自然的文化、信仰、宗亲活动，无须再动用中央政府的资源，毕竟台湾已经是多民族的地方，拥有多文化，绝非只有“中华民族”，“我们也不是‘炎黄子孙’”。

她说，在原住民族眼中，郑成功有如台湾版的“哥伦布”: 烧杀掳掠、侵夺土地、强迫殖民。她始终想不透，如果“中枢”从未年年祭拜“莫那鲁道”，为何以前要年年祭拜黄帝、成吉思汗、郑成功。黄帝、成吉思汗、郑成功守护的是哪一片神州?哪一片山河、哪一片土地？谁才是真正守护台湾土地与主权的人。 所以她从出任公职以前、以后、到现在，始终强调，原住民族史观应该要被尊重。

但首先，Kolas说，原住民族应先尊重郑氏家族慎终追远的情怀，即便他已经被神格化为信仰，郑氏宫庙举行的任何祭典，外人应尊重，地方有关郑成功的文化活动也应被包容，因为这已经是台湾多元文化的一部分，台湾原住民族若做为台湾这块土地原来的主人，本该有包容的风度。但她坚持主张，中枢不该在每一年的4月29日派中央级的官员祭拜郑成功。

Kolas最后强调：“这段文字是写于2019年4月28日，即郑成功登陆台湾后满358年前夕。以上，在我的休假日，代表我个人的意见，并非代表中枢发言。”

不过，2019年郑成功中枢祭典29日在台南市延平郡王祠举行时，内政部部长徐国勇仍担任主祭官。徐国勇并说，拥有海洋的国家才会富强；郑成功来台就是海军，也开始台湾人冒险犯难的开垦精神。郑成功不仅开启台湾历史的重要一页，时至今日也变成文化与宗教的一部分。

新闻被转到线上平台PTT及“韩国瑜后援会”后，网民批评Kolas：“2019年了。还在玩意识形态，滚吧！民进党”“有种讲不要拜妈祖啊？敢讲我就倒立跟妳道歉”