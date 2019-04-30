新华社报道宋楚瑜赞同“两制台湾方案” 陆委会吁“还原事实”

中国大陆官媒新华社昨天（29日）发布了台湾亲民党主席宋楚瑜接受其专访的内容，文中写道，宋楚瑜“非常赞同”对“两制台湾方案”展开政治协商。台湾陆委会今天（30日）回应指中共官媒“一贯”扭曲讯息，呼吁亲民党“还原事实”。

据新华社报道，宋楚瑜日前率团赴粤港澳大湾区参访时接受了采访，宋楚瑜说：“亲民党一向认同两岸一中、反对‘台独’，主张用交流沟通的方法让彼此更多了解。”

宋楚瑜表示，今年初习近平在《告台湾同胞书》发表40周年纪念会上提出的五项政策主张非常重要，可浓缩为“统一是目标、和平是手段、方案待探索、包容有诚意、文化是底蕴”。

谈到“九二共识”时，宋楚瑜说，两岸要“诚实地面对历史、务实地面对未来”。

新华社的报道称，对于习近平提出探索“两制”台湾方案，倡议在坚持“九二共识”、反对“台独”的共同政治基础上，两岸各政党、各界别推举代表性人士开展民主协商、达成制度性安排，宋楚瑜表示非常赞同。

他说，2016年以来两岸关系陷于僵局，对双方都没有好处。“我和台湾许多乡亲都有共同的感受，两岸僵局持续下去，对台湾绝对是有伤害的。”

宋楚瑜还表示，习近平提出探索两制台湾方案，表明大陆重视台湾乡亲的意见，“只要坐下来谈，没有什么不可以解决的问题，中国人自己来解决这个问题，彼此交流。希望台湾乡亲能够了解大陆的诚意和善意，大陆也能够了解台湾乡亲的心意”。

对于新华社关于宋楚瑜专访的报道，台湾陆委会今天表示，台湾不接受“一国两制”是朝野共识，政治人物应忠实传达民意，并呼吁亲民党“还原事实”。

据《自由时报》报道，陆委会指出，“习五条”的目标就是以其设定的“一国两制”、“九二共识”消灭中华民国，台湾人民绝不接受。

陆委会说，政府的两岸政策一贯、明确，就是不接受中共强加的政治主张，台湾2300万人民有权利决定未来两岸关系发展，更不会去与武力威胁的一方讨论消灭自己的国家，这是朝野的共识。

陆委会称，“主权不是筹码、民主不能交换”，呼吁台湾人应深刻认清当前中共加大操作统战分化及威吓打压，也呼吁任何政治人物，到中国（大陆）应坚守维护台湾2300万人民福祉利益，应真实反映台湾民意。

陆委会也补充说，宋楚瑜过去多次提过中华民国是主权国家、绝不接受“一国两制”、也绝不接受台湾是中国大陆的地方政府。

陆委会还说，中共官媒一贯移花接木、扭曲、散布不实讯息，陆委会对这种做法知之甚深，并严厉谴责，同时建议亲民党进一步对外说明，以还原完整事实。