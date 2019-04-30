港修订逃犯条例委员会议今早举行

香港立法会审议修订《逃犯条例》的法案委员会今天（30日）早上开会。特首林郑月娥出席行政会议前呼吁议员以互相尊重态度，按《议事规则》尽早选出正副主席，让有关审议工作可以顺利展开。不过，会议在午后结束时，仍未开始选正副主席。

这是委员会第二度召开会议，首次会议在本月17日举行。

据香港《明报》报道，林郑月娥说，如果议员在审议过程中提出的意见是务实可行，既可符合修例目标，也有助减少社会疑虑，港府一定会认真严肃考虑。

对于港府被指没有回应台湾当局及受害者家属，林郑月娥给予否认。她解释，未有法律基础时，难以作出实质回应，不过目前已有条件与台湾当局磋商，政府会在一两天内正式回信，但不会公开双方讨论，待达到某些成果后才向公众交代。

对于泛民要求约见特首商讨《逃犯条例》，林郑月娥说，如果要求会面的主要目的是要向她施压撤回修例，这类会面是没有意义；但如果会面是想巩固修订建议，她认为最好的讨论场合应是立法会法案委员会，而不是一个与特首的闭门会议。

被问及修例后，前铜锣湾书店店长林荣基会否被引渡到中国大陆，林郑月娥拒绝回应个别个案，或作出任何具揣测性和假设性的回应。

立法会修订《逃犯条例》法案委员会早上召开第二次会议，至午后会议结束，仍未开始选正副主席。