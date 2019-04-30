习近平纪念五四讲话：培养青年要关心兼严格要求相统一

中共高规格纪念五四运动100周年，习近平强调需把培养青年作为社会主义接班人，要做到关心厚爱和严格要求相统一 。

中共中央总书记，中国国家主席习近平今天上午在人民大会堂举行的纪念五四运动100周年大会发表相关讲话。他在讲话中指出，把青年一代培养造就成德智体美劳全面发展的社会主义建设者和接班人，是事关党和国家前途命运的重大战略任务，是全党的共同政治责任。

习近平也说，要像精心培育幼苗一样培育中国青年顺利成长成才，“该培土时就要培土，该浇水时就要浇水，该施肥时就要施肥，该打药时就要打药，该整枝时就要整枝。”，并且要坚持关心厚爱和严格要求相统一、尊重规律和积极引领相统一，教育引导青年正确认识世界，全面了解国情，把握时代大势。

他也说，既要理解青年思想，也要积极引导教育，在青年思想陷入困惑时鼓励他们振奋精神，勇往直前，在工作上取得进步时给予热情鼓励，事业上遇到困难时帮助他们重拾信心。

他说：“当青年犯了错误、做了错事时要及时指出并帮助他们纠正，对一些青年思想上的一时冲动或偏激要多教育引导，能包容要包容，多给他们一点提高自我认识的时间和空间，不要过于苛责。”

习近平也强调，要积极鼓励青年到艰苦的一线吃苦，放手让青年在重要领域和重要岗位上攻坚克难，施展才华，积极为青年创造人人努力成才、人人皆可成才、人人尽展其才的发展条件。

习近平指出百年前的五四运动为中国共产党的成立做了思想上干部上的准备，也为新的革命力量、革命文化、革命斗争登上历史舞台创造了条件。他的发言也将“实现中华民族伟大复兴中国梦”与五四精神及共产党领导下探索一条适合中国发展的道路方向联系起来，

在长达1小时的发言中，习近平在讲话中一共13次提到“中华民族伟大复兴”、六次提到五四精神。他指出，国家与民族的希望和未来在于青年，要求新时代中国青年继续发扬五四精神，而五四精神的核心就是爱国主义。

他也说，当代中国，爱国主义的本质就是坚持爱国和爱党、爱社会主义高度统一。

对于中国青年，他也提出六点要求：

首先，习近平要求青年得树立远大理想，把自己的小我融入国家、人民的大我之中。

其次，他也要求青年应该热爱祖国，并且“听党话，跟党走”，强调爱国是中国人的本分与职责。习近平说：“一个人不爱国，甚至欺骗祖国、背叛祖国，那在自己的国家、在世界上都是很丢脸的，也是没有立足之地的。”

接着习近平也指出新时代中国青年要担当时代里民族振兴的责任。他表示，一切把负重前行当吃亏、一切“躲进小楼成一统”逃避责任的思想和行为，都是要不得，成不了事，也难以真正获得人生快乐。

习近平也要求青年应该勇于砥砺奋斗，通过奋斗实现民族复兴的使命。他说，虽然如今的生活条件好了，但奋斗精神不能少，珍惜时代、在尽责中成长。

因此，习近平也鼓励中国青年要练就过硬本领，不要虚度青春。除了努力学习掌握科学知识，锤炼过硬本领，习近平也认为青年要增强学习紧迫感，孜孜不倦的学习，努力学习马克思主义立场观点方法，努力掌握科学文化知识和专业技能，努力提高人文素养。

他也强调中国青年要锤炼品德修为，拒绝投机取巧，面对外部诱惑要保持定力，培养正确的道德认知。

据外媒统计，五四运动80、90周年纪念时也曾在人民大会堂举办纪念活动，但当时发表讲话的分别是时任中央政治局常委、国家副主席胡锦涛和时任政治局常委李长春。此次五四100周年纪念由最高领导人习近平发表讲话，规格可谓高于前两次。