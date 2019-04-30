马英九：民进党陷于“反中”情结 使自由经济示范区计划无法通过

台湾总统马英九今天（30日）在一个论坛上说，他在五年前他提出“自由经济示范区”，希望透过法规松绑、市场开放，协助境内产业转型升级，但民进党陷于“反中”情结，为反对而反对，使得这项以台湾为主，对人民有利的计划无法通过。

据台湾《苹果日报》报道，马英九基金会今天举办“突破困境、重振台湾竞争力”论坛，会议一开始由基金会董事长、前总统马英九致词，马英九强调，两岸直航后，来台陆客从30万人次增加到2015年的418万人次，境外访客总计1043万人次，创造新台币4300亿元（约189亿新元）的观光外汇收入，所以说“货出得去，人进得来”，在他执政后跟过去相比达到2.8倍，这是历史新高。



马英九也批评总统蔡英文，三天前反核人士的废核游行，人数与去年3月的反核游行相近，比2013年的12万人，减少九成以上，再一次证明去年11月全台589万人支持“以核养绿”公投的民意，并未改变。



马英九强调，五年前他提出“自由经济示范区”，做为经济自由化、国际化的试办区域，希望透过法规松绑、市场开放，协助境内产业转型升级，但民进党陷于“反中”情结，为反对而反对，在立法院强力杯葛，使得这项“以台湾为主，对人民有利”的计划无法通过。

他说，现在不能再眼睁睁坐视台湾优势流失，在全球区域经济整合的浪潮中被边缘化，应推动设置“自由贸易经济特区”，将台湾建设为一个与国际接轨的“自由经济岛”，以吸引外资。