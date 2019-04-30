回应宋楚瑜专访两制说法 亲民党立委：应是误解

新华社昨天（29日）发布亲民党主席宋楚瑜的专访，文中称宋楚瑜赞同“一国两制”台湾方案。亲民党立法院党团总召李鸿钧今天说，这应该是误解，并称宋楚瑜完全没提到一国两制。

据台湾联合新闻网报道，宋楚瑜在专访中说，非常赞同两制协商，而亲民党的态度非常明确，坚持两岸一中，“大陆是中国的一部分，台湾也是中国的一部分，追求一个统一的中国是两岸所有中国人共同的责任”。

不过，李鸿钧说，这应该是误解，宋楚瑜完全没提到一国两制。他解释，宋楚瑜是向新华社说，依目前的香港模式，台湾人民没办法接受，必须要用民主的协商方式，针对两岸的分治，来进行讨论，或许还有转圜的空间。

对于宋楚瑜认为中国大陆和台湾均属中国，李鸿钧则说，这说法是按照中华民国的宪法，是没有问题的，同时这也一直是宋楚瑜的论点。

此外，除了李鸿钧向媒体澄清宋楚瑜的说法外，亲民党也发布新闻稿，对于部分媒体报道偏离事实指出，依据“中华民国”宪法及《台湾地区与大陆地区人民关系条例》，大陆是“中华民国”的一部份，台湾也是“中华民国”的一部份，追求国家统一更是在宪法增修条文中提到的目标。

亲民党指出，亲民党与台湾许多乡亲一样，无法接受香港模式的“一国两制”，至于两岸间到底要采取何种方案，亲民党认为必须得坐下来谈，透过民主协商机制来进行讨论，而对等分治至少是目前的现状模式。

亲民党指出，目前两岸的僵局必须双方用诚意进行建设性的对话，才能有效化解僵局，同时也能把台湾方面的想法及坚守的价值，透过对话表达出来。