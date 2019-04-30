蔡英文：期盼日助台参加CPTPP谈判

台湾总统蔡英文总统今天（30日）接见包括日本前防卫副大臣长岛昭久在内的众议员访问团时说，期盼日本给予最必要的协助，支持台湾参加《跨太平洋伙伴全面进步协定》（CPTPP）的第二轮谈判，也希望台日能共同努力来维持印太地区的和平稳定。

据台湾中时电子报报道，长岛昭久长年关切台日关系，经常访台，此行是他第16次来台湾访问。蔡英文指出，长岛众议员一向对台湾都非常的支持，目前也担任“日华议员恳谈会”的副会长。日华恳去年通过决议，支持台湾参与国际组织，也抗议中国大陆逼迫航空公司的改名、以及谴责大陆夺取台湾的邦交国。她代表台湾人民，致上最深的感谢。

蔡英文说，日华恳通过挺台的决议文，也提到大陆不应该用不当的手段造成区域的威胁。未来，“我们也希望台日双方能够在自由、民主及法治的共同价值之上”，共同维护区域的稳定。

台日双方在经贸方面互动密切，互访的观光客人数非常多。蔡英文指出，台湾最近有很多优质的农渔产品，也受到日本市场的欢迎。在去年台日经贸会议中，也签署非常多重要的合作协定，相信未来可以开启更多元的经济合作。

为继续精进台日双方的合作关系，蔡英文恳切地希望日本朋友可以给予我们最必要的协助，支持台湾参加CPTPP第二轮的谈判。她强调，在目前CPTPP的架构中，日本是最关键、也最具影响力的经济体之一，所以日本政府的鼎力支持，对于台湾的参与，相信可以发挥非常大的作用，也格外的具有意义。

台日双方在印太战略中，都有关键性的地位。目前中国在东海的活动有越来越频繁的趋势，她也希望台日能共同努力来维持印太地区的和平稳定。

蔡英文也说，台湾作为国际社会积极参与、且负责任成员的态度是明确的，台湾希望能够更深入的参与许多重要的国际组织，善尽国际责任，并且贡献国际社会。未来，台湾会和日本共同努力，持续的提升台日友好关系，也希望长岛众议员跟日华恳的朋友，能够继续发表友台的声明，给台湾最大的支持。